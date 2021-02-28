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Küresel ısınmayı gözler önüne seren iki fotoğraf

Antalya'da manzarasıyla ünlü Beydağları'nın Tunç Dağı Bereket Tepe zirvesinde 2012'nin Şubat ayındaki zirve tırmanışı yapan dağcılar, 22 Şubat 2021'de zirveye bir tırmanış daha gerçekleştirdi. Aynı noktada 9 yıl önce çekilen fotoğrafla bugünkü halinin karşılaştırılmasında, iklim değişikliğinin sonuçları şaşkınlık yarattı. 9 yıl önce karla kaplı alanın, bu yıl çoraklığı dikkati çekti.
 28 Şubat 2021 09:27
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Küresel ısınmayı gözler önüne seren iki fotoğraf

Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BEYDOSK) üyesi 4 dağcı, 2021 yılının ilk yüksek irtifa kış faaliyeti olarak 22 Şubat Pazartesi günü, Konyaaltı sahili başta olmak üzere, kentin birçok noktasından muhteşem bir manzara sunan Beydağları'na zirve tırmanışı yaptı. Zirve tırmanışına Ümit Durak, Ayşe Kaplan Kalkan, Hatice Uslu ve Erol Sarı katıldı. Dağcılar 9 yıl önceki tırmanışta karla kaplı olan alanda çektikleri fotoğrafı, bu yıl da çekti. İki fotoğraf karesine bakıldığında küresel iklim değişikliğinin özellikle bugünlerde çokça hissedilen kuraklık etkileri gözler önüne serildi.

'ÇOK ÜZÜCÜ'

Dağcılardan Ümit Durak, Yarbaşçandır, Otseki, Tunç Dağı tırmanışının güzel bir havada gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tunç Dağı Bereket Tepe, 2 bin 519 metre ve Recep Çatak 2 bin 648 metre iki zirveye tırmanıldı. Etkinlik 8 saat sürdü. En son 16 Şubat 2012 tarihinde çıktığımız bu rotadaki iklim değişikliği çok üzücü ve üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir konu. 2012'de 1500 metre civarındaki Otseki Yaylası'ndan Bereket zirveye giden rota üzerindeki aynı noktada çektiğimiz fotoğrafta alan karla kaplıyken, bu yıl aynı bölgede maalesef kar yok denecek kadar azdı" dedi.

2012 VE ŞİMDİKİ DURUM

2012'deki tırmanışta karla kaplı alanların Otseki Yaylası'nın 1000- 1100 metre yüksekliğinde başladığına işaret eden Durak, "O zaman tırmanış sırasında dağcı kazması ve krampon gibi teknik malzemeler kullanıyorduk. Maalesef bu sefer kış malzemesine gerek duymadık. Yanımızda vardı ama hiçbirini kullanmadık. Zirveye yakın, 2 bin 400 metre civarında karla karşılaştık. Dağın güneyinde, batısında ise hiç kar yoktu. Tırmandığımız zirve kıyı Beydağları. Konyaaltı'ndan bakıldığında görülen zirveler. Bu rotada 10 yılda bir tırmanış yapıyoruz ve iklim değişikliğinin sonucunu çok bariz gördük" dedi.

'ÇOK GEÇ KALMIŞ OLACAĞIZ'

İki zirveye yapılan tırmanışı anlatan BEYDOSK üyesi Hatice Uslu ise şunları söyledi:

"Bereket Tepe'nin sırtından takip edilen rotanın hem Antalya Körfezi'ne hem de orta Beydağları görüş alalına hakim doyumsuz, güzel bir manzarası var. Bu yıl zirvelere çok kar düşmediğini biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Antalya'dan bakıldığında beyaz örtüyle kaplı olan Tunç ve Bereket dağlarının kuzey yüzlerine göre güney sırtlarında kar hiç yok kadar azdı. Öyle ki kazma krampon kullanmadan etkinliği tamamladık. Ne yazık ki küresel ısınma ve acımasız doğa katliamlarının sonucu iklim değişikliğine karşı hala birçoğumuz duyarsız ve tepkisiz. Ne zaman ki susuz kalacak dünya, işte o zaman çok geç kalmış olacağız."

TAŞ OCAKLARI VE KESİM

Saklıkent Kayak Merkezi'ne yakın taş ve mermer ocakları ile bölgedeki ormanlık alanlarda yaşanan kesimlerin etkilerine de işaret eden BEYDOSK yöneticilerinden orman yüksek mühendisi Nusret Yakışıklı, özellikle son 3-4 seneden beri ülkemizde aşırı orman kesimi yaşandığını söyledi. Su havzalarındaki orman kesimleri ve taş ocaklarının etkilerine dikkati çeken Yakışıklı, "Global iklim krizinin dışında lokal ve mikroklima anlamında özellikle su havzalarındaki iklim krizi, taşkın, su baskını, kuraklık şeklinde kendini gösterecektir. Su havzalarındaki odun ihtiyacı için aşırı orman kesimine mikro iklim krizi boyutu da göz önüne alınarak, bilimsel gözle bakılmalıdır. Son yıllardaki aşırı orman kesimleri kabul edilir gibi değildir" dedi.
DHA
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