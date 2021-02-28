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Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı

Samsun'da, geçen yıl Ağustos ayında göçük altında kalan iki kardeşi kurtarmak için yola çıkan AFAD ekibi, namaz ve ihtiyaç molası vermişti. Haklarında soruşturma açılan ekip için Samsun Valiliği soruşturma izni verirken, AFAD üyeleri de dağıtılarak farklı illere gönderildi.
 28 Şubat 2021 09:41
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Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 23 Ağustos 2020 günü akşamı meydana gelen olayda, bir eve içme suyu bağlantılarını yapan Kenan Ak (20), çökme sonucu yaklaşık 5 metre derinlikte toprak altında kaldı.

Onu kurtarmaya çalışan ağabeyi Hayati Ak'da (25), göçük altında kaldı. Olay yerine giden itfaiye ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar, göçük altında kalan iki kardeşi kurtarma çalışmalarına başladı.

Bu sırada 6 kişiden oluşan AFAD ekibi de Samsun'dan yola çıktı. Kurtarma çalışması devam ederken AFAD ekibi olay yerine 3-5 kilometre kala namaz ve ihtiyaç molası verdi. Bu sırada 2 kardeşin de cansız bedenlerini çıkarıldı.

EKİP DAĞITILDI

AFAD ekibinin olay yerine geç gitmesi ve ailenin şikayeti üzerine savunması alınan görevliler ihbarı aldıktan 14 dakika sonra hareket ettiklerini ve yaklaşık 1.5 saatlik yolda 5-7 dakika zorunlu ihtiyaç (tuvalet, akşam namazı, su) molası verdiklerini kabul etti.

Ancak 6 görevli hakkında soruşturma açılmadı ve ekip çalışmaya devam etti. Sözcü'nün olayı 6 Ocak tarihinde ortaya çıkarmasının üzerine, hazırlanan ön inceleme raporunda olayın 7 Ocak'ta öğrenildiği ortaya çıktı.

Raporda, 6 personel hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma izni verilmesi için valilikten izin istendi. Valilik ise göreve giden 6 personel ve olay akşamı nöbetçi olan amir hakkında soruşturma izni verirken, AFAD Müdür Vekili Tuğral Bayar için izinli olduğunu gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

Soruşturma izni verilen 5 personel Artvin, Rize, Van ve Gümüşhane illerine geçici olarak görevlendirildi.
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