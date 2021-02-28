Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
|28 Şubat 2021 12:53
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SAKARYA
Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki 4 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine, salgın kapsamında alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti.
Kolluk kuvvetlerinin, cadde ve sokaklarda gerekli denetimleri artırdığını vurgulayan Arslanköylü, "Bugün itibarıyla Ceylandere ve Değirmencik mahalleleri ile ilçe merkezinde pozitif vaka ve temaslıların tespit edilmesi üzerine 4 ev karantinaya alınmıştır." ifadesini kullandı.
Karantinaya alınan adreslerdeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.
KASTAMONU
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Büyük Mutlu köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.P>RİZE
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde alınan tüm tedbirlere rağmen Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, vakalar nedeniyle Raşide Bibinzade Sokak'taki ilgili apartmanda karantina uygulamasına karar verildiği kaydedildi.
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