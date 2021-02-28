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Kayıp güvenlik görevlisi çalıştığı fabrikanın bahçesindeki foseptikte ölü bulundu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir süredir haber alınamayan güvenlik görevlisi, çalıştığı fabrikanın bahçesindeki foseptikte ölü bulundu.
|28 Şubat 2021 10:11
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Büyükkarıştıran beldesinde üretime ara verilen bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tarıer'den bir süre haber alamayan diğer güvenlik görevlileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgede çalışma yapan ekipler, Tarıer'in fabrikanın bahçesindeki kapağı açık halde olduğu ileri sürülen foseptikte olduğunu fark etti. Ardından bölgeye sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vidanjör ile boşaltılan foseptikten çıkarılan Tarıer'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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