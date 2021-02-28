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Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı

Alman marketler zinciri LIDL, Türk simidini ekmek bölümüne koydu. Şekli tam yuvarlak olmamasına rağmen Türkiye'deki simit lezzetinde ve çıtır çıtır olması ile iyice popüler oldu. Tanesi 79 Cent'e (yaklaşık 7 TL) satılan simitler, Avrupa'nın diğer marketlerine de yayıldı.
 28 Şubat 2021 10:18
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Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı

Türkiye'nin en önemli sokak lezzetlerinden biri olan simit, artık Alman ve Avrupa marketlerinde. Daha önce birkaç kez kampanyalar düzenleyip "börek, çörek, simit" gibi Türk ürünleri satan, Avrupa'nın dev alışveriş zincirleri LIDL ile Aldi, simite olan ilginin büyük olduğunu fark edince yatırımlarını ve pazarlama hamlelerini bu alanda devam ettirme kararı aldı.

LIDL'ın ekmek bölümünde artık Türk simidi de var. Şekli pek benzemese, Türkiye'deki simitten biraz şişman da olsa, bol susamlı Türk simidi Bio- unlu gıdalar bölümünde yerini aldı.

TADI TÜRKİYE'DEKİ GİBİ

Üstelik tadı da, Türkiye'deki simitle neredeyse aynı. Almanya'daki Türk fırıncıların pek de tutturamadığı "Türkiye simit lezzetini" tutturmuşlar.

Çıtır çıtır Türk simitlerinin tanesi 79 Cent'ten (yaklaşık 7 TL) satılıyor. Türkler tarafından üretilip Türk marketleri ya da fırınlarında satılan simitlerin tanesi ise 80 Cent ile 1 Euro (yaklaşık 8.9 TL) arasında.

Alman devlerinin marketlerine koyduğu simitler, sadece Almanya'da değil, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da da rafları süslemeye başladı. Simide, sadece Türkler değil, Almanlar da büyük ilgi gösteriyor. Bu marketler ayrıca internet sitelerinde simit tarifleri de veriyor. Beyaz unlu, kepekli unlu ya da koyu renk unlu tarifleri Almanlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Ali GÜLEN
Sözcü
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