Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay'dan emsal olacak 'sözlü yıllık izin' kararı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal nitelikteki bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenden sözlü olarak yıllık izin alan işçinin devamsızlıktan atılmasının önünü açtı. Yüksek mahkeme, işçinin izne dair belgeyi ibraz etmekle mükellef olduğuna dikkat çekti.
 28 Şubat 2021 10:36
+Aa- Yazdır
Yargıtay'dan emsal olacak 'sözlü yıllık izin' kararı

Dört senedir çalıştığı iş yerinden kayınbiraderinin düğününe katılmak için bir hafta yıllık izin talep eden işçi, bu isteğini işveren temsilcisine sözlü olarak bildirip izne ayrıldı. İzin dönüşü iş yerine giden işçi, hayatının şokunu yaşadı. Hakkında 3 gün üst üste devamsızlık tutanağı tutulan işçi, tazminat ödenmeden kovuldu. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan mağdur işçi, izin alarak yakınının düğününe gittiğini söyledi. Tam 4 senedir lojistik şefi olarak çalıştığını, kayınbiraderinin düğün merasimi sebebi ile yıllık izninin bir bölümünü kullanmak istediğini iki ay öncesinden gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak işverene bildirdiğini öne sürdü. Yıllık izninin bitimini müteakip gittiği iş yerinden kovulduğunu anlatan davacı işçi, çalıştığı dönem boyunca mesai parasının eksik ödendiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatıyla resmi tatil alacaklarının ödenmesini talep etti. Davalı işveren ise davacının iş akdinin mazeretsiz devamsızlık sebebi ile feshedildiğini, şirkette çalışma sisteminin haftalık çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenmiş olduğunu, bu sebeple şirkette fazla çalışma yapılmadığını dile getirdi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki 'işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır' hükmüne dikkat çekildi. Davacı işçinin yıllık izin aldığını iddia ettiğinin vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacı, yakınının düğünü sebebi ile işverenden yazılı ve sözlü izin alarak bir hafta boyunca iş yerine gitmediğini iddia etmiş, davalı ise davacının 3 gün üst üste devamsızlık yaptığını, haklı bir mazeret bildirmediğini ve bu sebeple iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur. Dosyada davacı hakkında düzenlenmiş devamsızlık tutanakları bulunmaktadır. Davalı, ihtarname ile davacıdan işe gelmesini önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek remi bir evrakın 3 gün içinde davalı şirkete ibrazını, aksi halde kabul edilir bir mazeretle işe gelmediğinin anlaşılması halinde iş akdinin İş Kanunu'nun 25/ıı (g) maddesine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedileceğini bildirmiştir. Davacı, davalı ihtarnamesine verdiği cevapta belirtilen tarihlerde yakınının düğüne gittiğini ve bu hususu da daha önce işverene bildirdiğini, düğün sonrası işe başladığını ve ağır hakaret ve küfürlerle kovulduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine davalı tarafından davacıya gönderilen ihtarname ile davacının iddialarının gerçek olmadığı ve iş akdinin devamsızlık sebebi feshedildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır. Her ne kadar davacı, devamsızlık yapıldığı belirtilen tarihler için işverenden izin aldığını iddia etmişse de dosyada davacının işverenden izin aldığını gösteren bir belge bulunmamaktadır. Ayrıca davacı tanıkları da davacı iddialarını destekleyen bir beyanda bulunmamışlardır. Bu hali ile davacının devamsızlık yaptığı sabit olup işverenin feshi haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi
27 Şubat 2021 15:21		 Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
27 Şubat 2021 11:41
Yargıtay Başsavcılığı HDP hakkında inceleme başlattı
27 Şubat 2021 09:03		 Yöneticisine yalan beyanda bulunmak haklı fesih nedeni midir?
27 Şubat 2021 00:04
Çalışma arkadaşına 'hayvan' demek haklı fesih sebebi midir?
24 Şubat 2021 11:03		 Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
23 Şubat 2021 23:19
Avukatın polise 'sen kimsin de beni sokmuyorsun lan' demesi hakaret suçunu oluşturur mu?
23 Şubat 2021 00:03		 Yazı işleri müdürüne 'Sen hastasın, dengesiz' demek suç mudur?
22 Şubat 2021 10:02
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
21 Şubat 2021 00:05		 Yargıtay'dan 'yavşak' sözü için önemli karar
20 Şubat 2021 11:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı13:28 - Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yapıldı13:24 - Türkiye'de ilk milli bomba atarlı drone geliştirildi13:20 - Dijital Ofis Başkanı: Dünya GAFAM'dan büyüktür13:15 - YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz13:15 - Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
13:15 - 2 lira olan ekmek için Valilik itiraz komisyonu kuracak13:06 - Şehit ailesi, oğullarının kabrine jandarmanın yardımıyla gitti12:58 - Sağlık Müdürü açıkladı: Mutasyonlu virüs vaka sayıları 150'yi buldu12:53 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi12:50 - Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Açılma için erken12:40 - 150 yıllık tarihi kebapçıdan, çalışanlarına 7 milyon lira vurgun suçlaması
12:36 - Diyarbakır'da astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti12:32 - Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı12:18 - 2020'nin son büyüme rakamları yarın açıklanacak12:14 - Satıcının gösterdiği ekspertiz raporuna inanınca, hayatının şokunu yaşadı12:10 - Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor
12:07 - Hastane müdürü: Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
Normalleşmeyi erteleyelim, biraz daha sabredelim
Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu
İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pozii 2
küresel soğuma 1
hayırlı cumalar 3
özgüven patlaması yaşayan insan 1
dilek gürsoy 2
en sevdiğiniz gün 7
gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor 1
Film seyretmenin insana katkısı 5
çınar 1
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 2
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam