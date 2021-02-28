Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Murphy'i otomobiliyle çarparak, öldüren doktor tazminat ödeyecek

İZMİR'de, 2016 yılında yaya geçidinden geçerken 'Beagle' cinsi 'Murphy' isimli köpeği ezerek ölümüne neden olan İç Hastalıkları Uzmanı S.Ö.'nün 2 bin TL manevi, 5 bin 782 TL maddi tazminat ödemesine karar verildi.
 28 Şubat 2021 10:46
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kaza, 2016 yılının Aralık ayında, Bornova ilçesine bağlı Evka 3 Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden sahibi Eda Yılmaz'ın komşularıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 'Murphy' isimli, 2 yaşındaki 'Beagle' cinsi köpeğe, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. S.Ö. yönetimindeki otomobil çarptı. S.Ö., durmayarak, otomobiliyle uzaklaştı. Kazadan sonra 3 ameliyat geçiren köpek, hayatını yalnız idame ettiremeyecek duruma geldiği için uyutuldu. Köpeğin sahibi Eda Yılmaz, avukat ablası Eylül Yılmaz ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir 12'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de maddi ve manevi tazminat davası açtı. Geçen 18 Şubat'ta görülen 20'nci duruşmada açıklanan kararla S.Ö.'nün 2 bin TL manevi, 5 bin 782 TL ise maddi tazminat ödemesine hükmedildi.

'MURPHY'DEN SONRA KÖPEK SAHİPLENEMEDİM'

Eda Yılmaz, köpeği 2014 yılında sahiplendiğini belirterek, "Çok sevecen bir hayvandı. Yaşı itibariyle gençti. Bu yüzden enerjikti. Komşularım Murphy'i gezdirmek için yanlarına almışlardı. Yaya geçidinde karşıya geçerken kaza olmuş. Herhangi bir kasis ya da trafik ışığı yoktu. Ayrıca bu olay, bir okulun hemen yanında oldu. Ben orada değildim, telefonla haberini aldım ve çok üzüldüm. Ne olacağını bilememek de beni çok üzdü. Uyutulacak mıydı, yoksa iyileşecek miydi belli değildi. Kazadan sonra iç kanama geçirdi, ondan sonra ameliyata alındı. Ameliyattan kısa bir süre sonra da İstanbul'da bir kaç ay fizik tedavi gördü. En azından 3 ayakla yaşayabilmesi için arka ayaklarından birini kaldırmaya çalıştık. Yıllarca köpeğımız oldu. Kazadan sonra artık bir köpeğe bakmaya korkar olduk. Bir köpek sahiplenmeyi düşünmeye başladık. Son köpeğimiz de Murphy oldu" dedi. Eda Yılmaz, hayvanlara çarpan sürücülerin kaçmamalarını ve yolda dikkatli olmalarını sözlerine ekledi.

'HAYVANLARA ZARAR VERENLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAR'

Eda Yılmaz'ın ablası, aynı zamanda avukatı Eylül Yılmaz, hukukta hayvanlarla ilgili konuların 'Mala zarar verme' suçu kapsamında değerlendirildiğini belirterek, "Bu sebeple bizim yaptığımız savcılıktaki suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Bundan sonra karşı tarafla araç sahibiyle görüştük. Ancak genelde, 'Benim aracımda da bir zarar var, önce bunu halledelim' gibi bir tavırla karşılaşıyorsunuz. Biz de bunun üzerine dava yoluna gittik. Maddi ve manevi tazminat davaları açtık. Burada ilginç olan, maddi tazminatın yanında manevi tazminat kararına da hükmedilmesi. Çünkü bugüne kadar yerel mahkeme kararlarında ve Yargıtay'da içtihat olarak benimsenmiş olan durum; bir maldan dolayı üzüntü duyulamayacağı nedeniyle manevi tazminata hükmedilemeyeceği yönündeydi. Burada 2 bin TL'lik manevi tazminat çıktı ki zaten bizim için miktar hiç önemli değil. Bedel aslında tarafları zenginleştirici nitelikte olmadan, üzüntüye karşılık verilebilecek bir bedel olması lazım. Bizim için bir adım atılması bile mutluluk verici. Kazanın hiçbir zaman kasıtlı olduğunu zaten düşünmüyoruz. Ancak insanlar, bir hayvana çarptığında en azından 'Neyse çarptım, hadi gideyim' diyemeyecek, bunun arkasından bir dava gelebileceğini, bunun için bir tazminat ödemesi gerektiğini bilecek. Bunun bile bir caydırıcılığı olabilir" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kemal Gözler ile Ramazan Çağlayan arasındaki 'intihal davası' sonuçlandı
19 Şubat 2021 13:49		 Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na bir tazminat davası daha
18 Şubat 2021 15:13
Cumhuriyet gazetesi ile Canan Arın, AK Parti'ye tazminat ödeyecek
10 Şubat 2021 15:39		 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödeyecek
04 Şubat 2021 23:40
Mahkeme o sözleri affetmedi! Arto, Çağla Şıkel'e 10 bin TL ödeyecek
27 Ocak 2021 09:26		 İçişleri Bakanı Soylu, Odatv'den tazminat kazandı
19 Ocak 2021 14:28
Darbecilere 127 milyon liralık tazminat: Hainler maddi hasarın bedelini ödeyecek
04 Ocak 2021 07:35		 Soda şişesindeki örümceğe dava
28 Aralık 2020 15:26
Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası
24 Aralık 2020 11:03		 Kargoda kedisi kayboldu, şirketi tazminata mahkum etti
22 Aralık 2020 11:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı13:28 - Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yapıldı13:24 - Türkiye'de ilk milli bomba atarlı drone geliştirildi13:20 - Dijital Ofis Başkanı: Dünya GAFAM'dan büyüktür13:15 - YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz13:15 - Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
13:15 - 2 lira olan ekmek için Valilik itiraz komisyonu kuracak13:06 - Şehit ailesi, oğullarının kabrine jandarmanın yardımıyla gitti12:58 - Sağlık Müdürü açıkladı: Mutasyonlu virüs vaka sayıları 150'yi buldu12:53 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi12:50 - Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Açılma için erken12:40 - 150 yıllık tarihi kebapçıdan, çalışanlarına 7 milyon lira vurgun suçlaması
12:36 - Diyarbakır'da astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti12:32 - Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı12:18 - 2020'nin son büyüme rakamları yarın açıklanacak12:14 - Satıcının gösterdiği ekspertiz raporuna inanınca, hayatının şokunu yaşadı12:10 - Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor
12:07 - Hastane müdürü: Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
Normalleşmeyi erteleyelim, biraz daha sabredelim
Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu
İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son iki ayın tüm entrylerini okumak 2
Vecd 2
nedensellik ilkesi 1
Malez 2
şey gibi bi şey 1
çınar 1
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 1
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1
şu an çalan şarkı 3
burun estetiği 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam