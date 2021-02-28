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Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) gerçekleştirildi.
 28 Şubat 2021 13:28
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Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yapıldı

Sınav, 41 ilde 47 sınav merkezinde 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adayların tercihine göre, İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında sorular yöneltildi.

- Sınavda Kovid-19 önlemleri alındı

ÖSYM'nin Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sınav öncesinde detaylı temizliği yapılan binalar dezenfekte edildi.

İsteyen adaylara maske ve dezenfektan, sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen aday ve görevliler kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 risk durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Adaylar ve bir refakatçileri ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Anadolu Ajansı
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