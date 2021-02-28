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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifini ele alacak
 28 Şubat 2021 11:06
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis'te, bu hafta tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını da düzenleyen kanun teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, 2 Mart Salı günü toplanarak, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzundaki paralar, amacı dışında kullanılamayacak ve haciz edilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.

Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek.

Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, müşterinin diğer tasarrufları geri ödenecek.

Gerekli izinleri olmadan tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası alacak.

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye, organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde iade etmeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye, belirlenen süre içinde toplam birikim tutarını vermeyen şirketlerin sorumluları, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Zimmetine para geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek.

- Komisyonlar

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyon, salı günü Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

Bu arada siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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