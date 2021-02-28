Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü
|28 Şubat 2021 11:58
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İstanbul'da Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde yaşayan Ali Yeşilyurt, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Semptom gösteren Ali Yeşilyurt'un oğlu Süleyman Yeşilyurt ile gelini Leyla Yeşilyurt'a da koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Yeşilyurt çifti de hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Ali Yeşilyurt 12 Şubat'ta, Leyla Yeşilyurt 14 Şubat'ta, Süleyman Yeşilyurt da 27 Şubat'ta kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yeşilyurt ailesi fertleri, memleketleri Trabzon'un Of ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde toprağa verildi.
Yeşilyurt ailesinde baba-oğul ve gelinin, 15 gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçedeki yakınları ve ailesini hüzne boğdu.
SON ANLARINI CANLI YAYINLAMIŞ
Babası ve eşinin ardından koronavirüs mücadelesini kaybederek, yaşama veda eden Süleyman Yeşilyurt'un, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, hastanede tedavi gördüğü süreci anlattığı görüntüler de ortaya çıktı. "Bu hastalık ailece yıktı bizi" diyen, nefes almak ve hareket etmekte zorlandığı gözlenen Süleyman Yeşilyurt, sosyal medyadaki canlı yayın paylaşımında, "Biz de bu hastalığa yakalandık. Bu kovid hastalığı lanet bir şey. Bu hastalık ailece yakaladı bizi. Hastanede bakımımız iyi yapılıyor. Biz de iyi olacağız inşallah. Ara ara ateşim yükseliyor. Son halim bu" ifadelerinde bulundu.
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