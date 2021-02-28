Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastane müdürü: Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı

Hatay Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Abdurrahman Sarcan: "Kolunuzdan serumlar gidiyor, tablet alıyorsunuz, iğneler yapılıyor ama hiçbiri bu ağrıları geçirmiyor"
 28 Şubat 2021 12:07
+Aa- Yazdır
Hastane müdürü: Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı

Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Hatay Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Abdurrahman Sarcan ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Süheyla Kala, hastalıkla mücadelede yaşadıkları zorlukları anlattı.

Sarcan, AA muhabirine, ciddi eklem ağrısı şikayetiyle yaptırdığı testinin pozitif çıktığını söyledi.

Çektiği ağrıların diğer hiçbir hastalıktakilere benzemediğini belirten Sarcan, 15 günü hastanede geçen ve yaklaşık 1 ay süren Kovid-19'la mücadelesini şöyle anlattı:

"Öyle bir şey ki parmaklarımdaki küçük eklemlere kadar ağrı vardı. Oturuyorum ağrıyor, yatıyorum ağrıyor, kalkıyorum ağrıyor, ne yapsam bir pozisyon alamıyordum. En son hastalığın 8. günü öyle ağrılarım oldu ki ben '8. günü iyileşirim, görevime geri dönerim' diye düşünürken gece fenalaştım ve hastaneye geldik. Hastalığım ilerlediği için yatış verildi, iyi olmayı beklerken günden güne kötüleştim. Her gün iyileşmeyi bekliyorum ama bir türlü o aşamaya gelemiyordum. 'Acaba ne zaman yoğun bakıma yatırılacağım' diye sürekli bu korkuyu yaşıyorsunuz, sürekli ağrılarınız oluyor. Kolunuzdan serumlar gidiyor, tablet alıyorsunuz, iğneler yapılıyor ama hiçbir tanesi bu ağrıları geçirmiyor."

Sarcan, hastane odasında "ağır psikolojik savaş" verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Serviste yatıyoruz, bir odanın içerisinde kapıya bile çıkamıyorsunuz, içeriye hekimimiz veya hemşire dışında kimse giremiyor, yan tarafta yaşlı bir amca vardı sürekli Kur'an-ı Kerim okuyordu, sürekli 'Allah'ım yardım et, nefes alamıyorum' diyordu. Öbür taraftan yine başka sesler geliyordu, 'ölüyorum' diye. Bir gün sonra hemşire arkadaşa soruyordum 'Amcanın sesi gelmez oldu' diye, yoğun bakıma aldıklarını öğreniyordum."

- "O ölüm korkusunu yenmek çok zor"

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Süheyla Kala da Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu dönemde hastalığa yakalandığını ifade etti.

O dönemde hasta yoğunluğunun kendisi gibi tüm sağlık çalışanlarında viral yükü arttırdığını aktaran Kala, sonrasında yüksek ateş, öksürük ve eklem ağrılarıyla Kovid-19'la yüzleştiğini dile getirdi.

Kala, tedavisini evde düzenli ilaç kullanımıyla tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hasta olmamak için gerçekten çok çabalamıştık, maskemizi takıyorduk, mesafe kurallarına da dikkat ediyorduk ancak yine de hastalanınca, ilk korku nasıl ilerleyeceğiydi. Birçok hastayla karşılaştık, ölüm korkusunu yaşadık, 'Etrafımızdaki insanları nasıl koruyabiliriz?' diye düşündük. Ne kadar izole olmaya çalışsak da sonraki süreçte eşime ve çocuğuma da bulaşmış oldu. O süreçte bakıma muhtaç duruma geldim. Her ne kadar evde tedavi olsam da nefes darlığı, ateş ve öksürük oldu. O ölüm korkusunu yenmek çok zor, gece uykularımız kaçtı, tarif etmek gerçekten çok zor. Yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken bile nefes darlığı çekiyorsun, her an 'Ölür müyüm?' diye düşünüyorsun."

Kala, hasta olmamak için herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şehit ailesi, oğullarının kabrine jandarmanın yardımıyla gitti
28 Şubat 2021 13:06		 Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Açılma için erken
28 Şubat 2021 12:50
Diyarbakır'da astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti
28 Şubat 2021 12:36		 Satıcının gösterdiği ekspertiz raporuna inanınca, hayatının şokunu yaşadı
28 Şubat 2021 12:14
Türkiye'de tütün kullanımı koronavirüsten 4 kat fazla can alıyor
28 Şubat 2021 11:51		 Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
28 Şubat 2021 09:44
Heyecanlandıran keşif! 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu
28 Şubat 2021 09:32		 28 Şubat'ın bilançosu: 600 bin gencin hayali çalındı
28 Şubat 2021 08:22
Aşılamada randevu hekimlere bırakıldı, kuyruklar bitti
28 Şubat 2021 07:45		 Normalleşmeyi erteleyelim, biraz daha sabredelim
28 Şubat 2021 07:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı13:28 - Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yapıldı13:24 - Türkiye'de ilk milli bomba atarlı drone geliştirildi13:20 - Dijital Ofis Başkanı: Dünya GAFAM'dan büyüktür13:15 - YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz13:15 - Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
13:15 - 2 lira olan ekmek için Valilik itiraz komisyonu kuracak13:06 - Şehit ailesi, oğullarının kabrine jandarmanın yardımıyla gitti12:58 - Sağlık Müdürü açıkladı: Mutasyonlu virüs vaka sayıları 150'yi buldu12:53 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi12:50 - Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Açılma için erken12:40 - 150 yıllık tarihi kebapçıdan, çalışanlarına 7 milyon lira vurgun suçlaması
12:36 - Diyarbakır'da astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti12:32 - Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı12:18 - 2020'nin son büyüme rakamları yarın açıklanacak12:14 - Satıcının gösterdiği ekspertiz raporuna inanınca, hayatının şokunu yaşadı12:10 - Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor
12:07 - Hastane müdürü: Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
Normalleşmeyi erteleyelim, biraz daha sabredelim
Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu
İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Film seyretmenin insana katkısı 5
cümbüş 2
ilginç komşular 2
günde 2 kez şarj olan telefon 2
Ali mühendis 1
Breaking Bad 1
banjo 2
yazarlara yazma zorunluluğu gelmesi 1
son iki ayın tüm entrylerini okumak 2
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam