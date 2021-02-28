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Satıcının gösterdiği ekspertiz raporuna inanınca, hayatının şokunu yaşadı

internet sitesinden beğenerek aldığı otomobilin hasarlı olduğunu öğrenen kadın "Bize göstermiş oldukları ekspertiz raporunu gördükten sonra güvendik kendilerine. Aracı 3 Şubat'ta aldım ama maalesef araç değil hurda almışım, dolandırılmışım. "dedi.
 28 Şubat 2021 12:14
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Satıcının gösterdiği ekspertiz raporuna inanınca, hayatının şokunu yaşadı

Bağcılar'da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Ayşegül Kızılkaya, 3 Şubat'ta bir internet sitesinde bulduğu otomobili, ilan sahibi Mahmut B., ile iletişime geçtikten sonra kredi çekerek 69 bin liraya satın aldı. Araçtan sürekli beyaz duman çıkması üzerine Kızılkaya, ekspertiz firmasına inceleme için götürdüğü otomobilin motorunun satılmadan önce değiştirildiğini ve başka birçok hasarının olduğunu öğrenerek büyük şok yaşadı.

"EŞİM KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR. PARAYA İHTİYACIM VAR' DEDİ"

Ayşegül Kızılkaya, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Bir internet sitesinde aracın ilanını görerek, ilan sahibini aradım. Eşinin kanser tedavisi gördüğünü söylediği için kendisiyle Çapa'da buluştuk. Paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de üzüldük kendisine ve aracı almaya gittiğimizde aracın başında bir kişi daha vardı. Muhtemelen işbirliği yaptılar. Çünkü galerici olduğunu, aracın bize uygun ve almamız gerektiğini söyledi. Araçta bir şey olmadığını sağlam olduğunu söyledi. Birkaç gün önce yapılmış ekspertiz raporunu gösterdiler bana. Bunlar da bizi gerçekten etkiledi. Saat 15.00 sıralarıydı, noter kapanacak diye biraz acele ettik. Ben de kendim eksperti'e götürmek istedim, satıcı bana dün yaptırdığını söyledi. Eşi de kanser tedavisi gördüğü için ve bize göstermiş oldukları ekspertiz raporunu gördükten sonra güvendik kendilerine. Aracı 3 Şubat'ta aldım. Ama maalesef araç değil hurda almışım ve dolandırılmışım. Bunu da ekspertiz'e getirince öğrendim."

"BÜYÜK BİR HEVESLE ALDIM"

Kızılkaya, "Araç beyaz bir duman çıkarıyordu. İlk başta satıcı bunun bana normal olduğunu söyledi. Fakat sürekli beyaz duman çıkarıyordu. Ekspertize gelince motor kapağındaki contanın yandığını ve motorun değiştiğini öğrendik. Ve motoru da bize satmadan bir gün önce değiştirmiş. Aracın kapıları değişmiş. Araba bayağı bir hasar almış. Sağında solunda eklemeler ve düzeltmeler var. Satıcıya durumu izah ettik. Kendisi aracı sattığını ve geri alamayacağını, aracın bu sorunlarının olduğunu kendisinin de bilmediğini söyledi. Ben ilk defa bir araç alıyorum. Büyük bir hevesle aldım. Çocuklarıma bir yatırım olsun diye aldım" dedi.

GÜVENDİĞİNİZ FİRMALARA GÖTÜRÜP GÖSTERİN

Ekspertiz firması yetkilisi Uğur Çiftçileli, "Araç bize geldiğinde, araçta sadece yüzeysel bir boya olduğunu ve herhangi bir hasar olmadığını söylediler. Aracı detaylı bir şekilde incelediğimizde aracın sağ arka direğinde, tavan iç sacında, orta direğinde işlemlerin olduğunu gördük. Ve sağ ön podyesinde, sağ ön çamurluk bağlantı sacında, sağ arka şasesinin bağlantı saçlarında işlemler olduğunu gördük. Aracın motor testlerine baktığımızda conta yanığının olduğunu tespit ettik. Motor alt yağ kartelinin kırık ve onarımlı olduğunu fark edip hanımefendiye bütün raporlarımızı sunduk. Kim ekspertiz yaptırırsa yaptırsın bildiğiniz ve güvendiğiniz firmalara götürerek daha güvenli bir araç alabilirsiniz" diye konuştu.
DHA
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