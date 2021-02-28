2020'nin son büyüme rakamları yarın açıklanacak
|28 Şubat 2021 12:18
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Türkiye ekonomisinin 2020 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak. Böylece, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle geçen 2020'nin tamamına ilişkin büyüme rakamları da ortaya çıkacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.
Bu verilerle birlikte, Kovid-19 tedbirleriyle geçen 2020 yılının büyüme rakamları da netleşmiş olacak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesini öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin 4'üncü çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında yer almıştı.
Böylece, ekonomistlerin 2020 yılı beklentilerinin ortalaması Kovid-19 salgınının etkilerine karşın "artı büyüme" olarak şekillenmiş ve yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti.
Türkiye ekonomisi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyümüştü.
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