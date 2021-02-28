Şehit ailesi, oğullarının kabrine jandarmanın yardımıyla gitti

KABİNE 'NORMALLEŞME' İÇİN TOPLANACAK: İŞTE EN YAKIN 30 İL Normalleşme adımlarının açıklanacağı kabine toplantısında yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35'in altında kalan orta ve düşük risk grubundaki 30 il ve bu illerde yaşayan yaklaşık 24 milyon nüfus, normalleşmeye en yakın konumda