Şehit ailesi, oğullarının kabrine jandarmanın yardımıyla gitti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehit ailesi, şahadetinin birinci yıl dönümünde oğullarının kabrini jandarma ekibinin yardımıyla ziyaret etti.
|28 Şubat 2021 13:06
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan şehit annesi Ayfer ve babası Genco Günay, İdlip'te 28 Şubat 2020 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın mezarına gitmek için jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Boğaziçi Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından evlerinden alınan şehit ailesi, Boğaziçi Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Günay ailesi oğullarının mezarının başında dua ederek göz yaşı döktü.
Şehit annesi Ayfer Günay, oğlunun mezarını ziyaret etmelerini sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti, hayır duasında bulundu.
Şehidin anne ve babası ziyaretin ardından jandarma tarafından evine bırakıldı.
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