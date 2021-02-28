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Türkiye'de ilk milli bomba atarlı drone geliştirildi

Türkiye'de ilk milli silahlı dron sistemi 'Songar' geliştirilerek bomba atara dönüştürüldü. Asisguard tarafından gelis,tirilen 'Songar', TSK'nın envanterine ilk yerli ve milli silahlı dron olarak girdi.
 28 Şubat 2021 13:24
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İlk yerli ve milli silahlı drone sistemi olarak tanınan 'Songar'a bomba atar sistemi, Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu beldesinde yerli silah üretimi yapan Akdaş Silah Sanayi geliştirdi.

Songar'ın Teknik Proje Yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak, ilk otomatik makineli tüfekten sonra 'bomba atar' özelliği de eklenen 'Songar'da sistemi geliştirmeye ve faydalı yük modelleri eklemeye devam ettiklerini belirtti. Çakmak, ''Askeri teknolojik sistem 'Songar' silahlı drone sistemlerinden farklılas,an özelliklere sahip. Songar, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmis, üç kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar; tekli veya çoklu drone sistemiyle, hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kaydı gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor" dedi.

'Bomba atar özelliğinden sonra kara aracı entegrasyonu da sağladık'

Asisguard olarak Akdaş Silah Sanayi ile bomba atar aşamasında çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak, "Projemiz devam ediyor. Akdaş'la savunma sanayimiz için yenilikçi ve etkin bomba atar sistemi geliştirmekten memnunuz. Bomba atar özelliğinin eklenmesinden sonra, son olarak 4X4 kara aracı entegrasyonu da sağladık. Songar, artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taaruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek'' diye konuştu.

'Türkiye'nin tek yerli bomba atarı şu anda 'Songar'da mevcut'

Asisguard'ın 'Songar'a bomba atabilmesi için sistem ekleyen Akdaş Silah Sanayi Silah Danışmanı Metin Çankaya ise, ''Asisguard firmasının geliştirdiği 'Songar'a üretmiş olduğumuz Akdaş AK-40GL bomba atar silahımızı akuple ettik. Türkiye'nin tek yerli bomba atarı şu anda 'Songar'da mevcut. Sistemin sahada denemeleri devam ediyor. Bomba atar özelliğiyle Songar'ın gücüne güç kattık ve yerli savunma sanayimize Asisguard'la birlikte yenilikçi bir ürün sunduk" dedi.

Namlu ömrü 5 bin atım

Çankaya, Songar drone sistemine entegre edilen kendi üretimleri olan AK-40 GL bomba atarın namlu ömrünün 5 bin atım olduğunu ifade etti. Çankaya, ''Ürünümüz teknik özellikleri ve diğer imkan kabiliyetleri bakımından mevcut dünya ordularının envanterinde olan bomba atarlara kıyasla daha üstün özelliklere sahip. Yerli savunma sanayi ürünü olduğu için de maliyet etkin yapısıyla öne çıkıyor. Bu özelliğiyle de yerli savunma sanayimizin büyük oyuncuları tarafından tercih ediliyoruz. Konya Bölgesi'nde Milli Savunma Bakanlığı'nın silah üretimi alanında onaylı tek ana yüklenicisi olarak devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak silah ve silah sistemlerini tamamen yerli ve milli hale getirecek birçok projemiz bulunuyor" diye konuştu.
DHA
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