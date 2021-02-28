Karantinayı ihlal edenlerin bahaneleri pes dedirtti!

Avcılar'ın girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde sabit denetim noktası oluşturuldu. Ekipler, geçiş yapan araçların plaka bilgilerini ve içindekilerin sokağa çıkma izin belgeleri olup olmadığı tek tek kontrol etti. Muayenesi geçmiş veya zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlar dün çekici ile otoparklara çektirilirken, sahipleri veya sürücülerine ceza yazıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında ise Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanabilmesi için tutanak tutuldu. Polisin tutanak tuttuğunu gören sürücülerden biri, hamile eşi ile dolaşmak için Esenyurt'tan geldiğini belirtirken, saat 17.00'ye kadar dışarı çıkmanın serbest olduğunu bildiğini söyledi. Tutanağı imzalamak zorunda kalan adamın eşi dışarıda gezen çok sayıda kişi bulunduğunu, onlara ceza yazılmadığı için imza atmayacağını söyledi.?Polis, hazırladığı tutanağı alarak, kadının imza atmak istemediğine dair altına not düştü.

Direksiyon başında durdurulan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, pazartesi günü annesinin işe gideceğini, araca benzin doldurmaktan geldiğini söyledi. Araç sahibine teslim edilmek üzere otoparka çektirilirken, sürücü hakkında tutanak düzenlendi. Otomobil ile alışverişten dönen bir aile de denetim sırasında durduruldu, haklarında ceza tutanağı düzenlendi. Sürücü işlem yapan polis hakkında şikayetçi olacağını, kaymakamlığa itiraz edeceğini belirtirken, güçlükle ikna edilerek aracına bindirilebildi.