Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantinayı ihlal edenlerin bahaneleri pes dedirtti!

İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasında şok eden anlar yaşandı. Dolaşmaya, benzin almaya, araçla alışverişe çıkanlara tek tek ceza kesildi.
 28 Şubat 2021 13:39
+Aa- Yazdır
Karantinayı ihlal edenlerin bahaneleri pes dedirtti!

Avcılar'ın girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde sabit denetim noktası oluşturuldu. Ekipler, geçiş yapan araçların plaka bilgilerini ve içindekilerin sokağa çıkma izin belgeleri olup olmadığı tek tek kontrol etti. Muayenesi geçmiş veya zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlar dün çekici ile otoparklara çektirilirken, sahipleri veya sürücülerine ceza yazıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında ise Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanabilmesi için tutanak tutuldu. Polisin tutanak tuttuğunu gören sürücülerden biri, hamile eşi ile dolaşmak için Esenyurt'tan geldiğini belirtirken, saat 17.00'ye kadar dışarı çıkmanın serbest olduğunu bildiğini söyledi. Tutanağı imzalamak zorunda kalan adamın eşi dışarıda gezen çok sayıda kişi bulunduğunu, onlara ceza yazılmadığı için imza atmayacağını söyledi.?Polis, hazırladığı tutanağı alarak, kadının imza atmak istemediğine dair altına not düştü.

Direksiyon başında durdurulan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, pazartesi günü annesinin işe gideceğini, araca benzin doldurmaktan geldiğini söyledi. Araç sahibine teslim edilmek üzere otoparka çektirilirken, sürücü hakkında tutanak düzenlendi. Otomobil ile alışverişten dönen bir aile de denetim sırasında durduruldu, haklarında ceza tutanağı düzenlendi. Sürücü işlem yapan polis hakkında şikayetçi olacağını, kaymakamlığa itiraz edeceğini belirtirken, güçlükle ikna edilerek aracına bindirilebildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nurettin Demirtaş'ın yazdığı 'Onur Borcu' isimli kitaba satış yasağı
28 Şubat 2021 15:50		 Anadolu'dan kaçırılan 412 tarihi eser Türkiye'ye getirildi
28 Şubat 2021 15:46
Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
28 Şubat 2021 12:53		 2020'nin son büyüme rakamları yarın açıklanacak
28 Şubat 2021 12:18
İçişleri Bakanlığı: 74 yurtta 2 bin 644 kişi karantinada
28 Şubat 2021 11:40		 Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
28 Şubat 2021 09:41
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
28 Şubat 2021 08:40		 Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak
27 Şubat 2021 23:13
Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı yeniden açıldı
27 Şubat 2021 16:40		 TÜBİTAK Başkanı Mandal, gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti:
27 Şubat 2021 14:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:11 - Türkiye'de nadir hastalıkların temel nedeni 'akraba evliliği'16:09 - Kısıtlamada otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye, 10 bin TL ceza16:08 - Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Durmayı sevmiyoruz16:04 - Polis babasının silahıyla oynayan çocuk kendisini vurdu16:01 - Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi15:59 - 'Ülkemizde etkili olan çöl tozunun virüs taşıma ihtimali yok'
15:54 - YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlar hakkında erteleme kararı!15:53 - Polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi15:50 - Nurettin Demirtaş'ın yazdığı 'Onur Borcu' isimli kitaba satış yasağı15:46 - Anadolu'dan kaçırılan 412 tarihi eser Türkiye'ye getirildi15:41 - 28 Şubat mağduru öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı15:32 - Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüdü
15:28 - İletişim Başkanı Altun'dan, CHP yönetimine çağrı15:27 - Türkiye'de 7 milyonu aşkın konutun deprem sigortası yok15:04 - MEB'den sahte 'yüz yüze eğitim belgesi' uyarısı14:58 - Halkalı-Havalimanı Metrosu'nun son kesiminin kazısı yarın başlayacak14:55 - Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
14:50 - Bakan Koca: Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
Bakan Ziya Selçuk: Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı
Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 4
2021 şubat ayı sözlük ikincisi 1
Malez 2
Parayla saadet olmaz 1
sisiyphos 1
dini imanı puan olan yazar 1
Film seyretmenin insana katkısı 5
Malakan 1
26.02.2021 beşiktaş denizlispor maçı 1
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 2
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam