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Kadın nakkaş camileri iğne oyası gibi işliyor

Antalya'da turizm ve otelcilik mezunuyken mesleğini bırakıp hat sanatıyla uğraşan 33 yaşındaki nakkaş Yağmur Aytekin, cami ve mescitlere yaptığı motiflerle görenleri hayretlere düşürüyor.
 28 Şubat 2021 13:46
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6 yıldır nakkaşlık mesleğiyle uğraşan ve Türkiye'nin birçok şehrindeki camilerde eseri bulunan Aytekin, hat sanatıyla tanışmasını ise, "Bir gün uyurken 'Allah'ım bana sana yakın olmayı nasip et' diye dua ettim. Ertesi gün sosyal medyada hat sanatkarları denk geldi" sözleriyle anlattı.

Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu Yağmur Aytekin (33), Antalya'ya gelerek yıllarca otellerde çalıştı. Sosyal medya üzerinden gördüğü hat sanatına merak salan Aytekin, ardından mesleğini bırakıp Afyonkarahisar'a giderek hat sanatında ilk deneyimini yaşadı.

4 aylık bir eğitim aldıktan sonra kendi şirketini kuran Aytekin, 6 kişilik ekiple cami ve mescitlerde hat sanatını yapmaya başladı. Günde 8 ila 12 saat arası çalışan Aytekin, işini aldığı camilerde iskeleye çıkarak motifleri ve hat yazılarını dikkatli bir şekilde işliyor. Şu ana kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde birçok eseri başarıyla gerçekleştiren Aytekin, mesleğini duygularıyla icra ettiğini ve çok sevdiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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