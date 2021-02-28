Bakan Ziya Selçuk: Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim." dedi.
|28 Şubat 2021 13:54
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim'' dedi.
Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 28, 2021
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