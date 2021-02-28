Bakan Koca: Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "28 Şubat, darbenin postmodern uygulama örneği olarak tarihteki yerini aldı. Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız" dedi.
|28 Şubat 2021 14:50
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Darbe sadece meşru yönetimi ele geçirmek değil; sosyal, iktisadi ve kültürel hayatı bütünüyle esir almaktır. 28 Şubat darbenin postmodern uygulama örneği olarak tarihteki yerini aldı. Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız" ifadelerini kullandı.
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