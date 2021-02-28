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Halkalı-Havalimanı Metrosu'nun son kesiminin kazısı yarın başlayacak

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracak stratejik hatlardan Halkalı-Havalimanı Metrosu'nun son kesimi için kazı çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı törenle yarın başlayacak.
 28 Şubat 2021 14:58
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Halkalı-Havalimanı Metrosu'nun son kesiminin kazısı yarın başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Projesi güzergahında birinci hat 31 bin 292 metre, ikinci hat 31 bin 310 metre olmak üzere çift hat toplam 62 bin 603 metre olacak.

Bu güzergahın 55 bin 600 metresi toplam 6 tünel delme makinesiyle açılacak. Proje kapsamında bugüne kadar 22 bin 628 metre tünel delme makinesi kazısı tamamlandı.

Proje kapsamında 3 ayrı tünel delme makinesi çalışma noktası bulunuyor. Bu noktalar, T13 servis istasyonu, makas yapısı ve Olimpiyatköy İstasyonu'nda yer alıyor.

Proje kapsamında tünel delme makinesi günde ortalama 30 metre ilerleme sağlıyor.

Bu yıl içinde proje kapsamında aynı anda 6 tünel delme makinesi ile tünel kazı çalışmaları devam edecek. Projede tünel imalatlarının bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında, T13 servis istasyonundan T11 servis istasyonu yönündeki kazılar tamamlandı.

T13 servis istasyonundan Fenertepe İstasyonu yönüne Kasım 2020'de kazıya başlanırken, 17 bin 560 metrelik kazı yapılması planlanıyor. Bu kapsamdaki birinci hatta 2 bin 358 metre kazı gerçekleştirilerek Arnavutköy-2 İstasyonu'na 11 Şubat'ta ulaşıldı. İkinci hat kısmında da bugüne kadar 1480 metre ilerlendi ve kazıya devam ediliyor. Bu bölgedeki kazıların 2 Haziran 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

Olimpiyatköy İstasyonu'ndan Halkalı İstasyonu yönündeki kazılar ise Bakan Karaismalioğlu'nun katılacağı törenle yarın başlayacak.

Bu kapsamda, 12 bin 830 metrelik kazının ardından 14 Aralık 2021'de Halkalı İstasyonu'na ulaşılması planlanıyor.

Fenertepe ile Olimpiyatköy istasyonları arasındaki 15 bin 217 metrelik tünel imalatında da 7 bin 380 metrelik kısım tamamlandı. Kalan 7 bin 837 metrelik tünel imalatının ekim ayında tamamlanması öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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