İletişim Başkanı Altun'dan, CHP yönetimine çağrı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP yöneticilerini, geçmiş yıllarda başörtüsü ile din ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamaları nedeniyle milletten özür dilemeye davet etti.
|28 Şubat 2021 15:28
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Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin." ifadesini kullandı.
Fahrettin Altun, paylaşımında, CHP yöneticilerinin, 2008'den bu yana farklı platformlardaki, başörtüsü ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamalarının bulunduğu videoya da yer verdi.
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