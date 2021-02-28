Nurettin Demirtaş'ın yazdığı 'Onur Borcu' isimli kitaba satış yasağı
|28 Şubat 2021 15:50
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitapla ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma açıldı.
Kitap içerisinde yer alan bazı ifadelerde, "PKK terör örgütünün propagandasının" yapıldığı, yine terör örgütünün meşru gösterildiğini tespit eden savcılık, nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, söz konusu kitapta PKK terör örgütünün cebir şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterildiğini belirterek, "Onur Borcu" isimli kitabına basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesine, ayrıca basılan kitaplara da el konulmasına hükmetti.
İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Nurettin Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranma kaydı bulunuyor.
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