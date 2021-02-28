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YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlar hakkında erteleme kararı!

Yükseköğretim Kurulu, özel yetenekle öğrenci alan programlar hakkındaki kararını bir yıl süre ile erteledi!
 28 Şubat 2021 15:54
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YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlar hakkında erteleme kararı!

Hatırlanacağı üzere, Yükseköğretim Genel Kurulunun 10 Ekim 2019 tarihli toplantısında alınan kararla aşağıda yer alan 14 programa 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesi uygun bulunmuştu.

1-Çizgi Film (Animasyon)

2- Grafik

3- Grafik Resimleme ve Baskı

4- Grafik Tasarım

5- Moda Giyim Tasarımı

6- Moda Tasarımı

7- Moda ve Tekstil Tasarımı

8- Rekreasyon

9- Spor Bilimleri

10- Spor Yöneticiliği

11- Tekstil

12- Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

13- Tekstil Tasarımı

14- Tekstil ve Moda Tasarımı

Kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında, Yükseköğretim Kurulu 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri dikkate alınarak kararın uygulanmasının, bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılmasına karar vermiştir.

Bu defa, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan yeni bir kararla, Çizgi Film ve Animasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Grafik, Grafik Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı programlarına mahsus olmak üzere anılan kararın uygulanmasının 2022 YKS'ye ertelenmesine ve aşağıda yer alan programlara 2021 YKS'de ilk defa öğrenci alınması halinde merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verilmiştir.

1-Çizgi Film ve Animasyon

2-Egzersiz ve Spor Bilimleri

3-Grafik Sanatları

4-Grafik Tasarımı

5-Rekreasyon

6-Spor Yöneticiliği

7-Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

8-Tekstil ve Moda Tasarımı

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net
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