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'Ülkemizde etkili olan çöl tozunun virüs taşıma ihtimali yok'

Avrupa'da geçen hafta etkili olan çöl tozu, perşembe gününden bu yana Türkiye'de de etkili oluyor. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu anda uydu verilerine baktığımız zaman dün ve bugün ülkemizin tamamında etkili olduğunu görüyoruz. Yarın öğleden itibaren etkisini kaybedecek. Ayrıca insanlara doğrudan temas etmediği için, etse bile uzun süre güneş ışığına maruz kaldığı için virüs taşıma ihtimali yok" dedi.
 28 Şubat 2021 15:59
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'Ülkemizde etkili olan çöl tozunun virüs taşıma ihtimali yok'

"YARIN ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK"

Geçen perşembe gününden bu yana ülkemizde etkili olan ve endişeye neden olan çöl tozları hakkında açıklamalar yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Geçtiğimiz hafta Avrupa, Çöl tozu etkisi altındaydı. Aslında ayın 18'inde Afrika üzerinde çok kuvvetli rüzgarlar oluştu ve burada tonlarca toz atmosfere karıştı. Daha sonra hava hareketleri ile Avrupa üzerinde bir haftadır etkisini sürdürüyor. Doğuya doğru hareket ederek perşembe günü yavaş yavaş ülkemize giriş yapmaya başladı. Şu anda uydu verilerine baktığımız zaman dün ve bugün ülkemizin tamamında etkili olduğunu görüyoruz. Yani atmosferimizin tamamında çöl tozu etkin. Fakat bu saatler itibari ile model sonuçlarına göre ülkemizin kuzey batı bölümünden başlayarak etkisini kaybedeceği ve yok olacağını söyleyebiliriz. Yarın öğleden itibaren de ülkemizin tamamında çöl tozu etkisini kaybedecek" şeklinde konuştu.

"DÜN HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİNDE YÜZDE 50 ARTIŞ OLDU"

Değerlerin az olmasına rağmen hava kirliliğinde artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Toros, "Yarın öğleden sonra ülkemizde de etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Modeller bunu gösteriyor. Tabi çöl tozları yere yakın seviyede çok yoğun değilse biz gözle göremiyoruz. Bunları sadece hava kalitesi ölçüm cihazlarından görebiliriz. Mesela önceki günlere göre dün, hava kirliliği değerlerinde yüzde 50 hatta daha fazla artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki değerler az ama çöl tozu etkisi altındayız ve bu etki güneşten gelen ışınımın azalmasına etki edebilir" diye konuştu.

"KORKMAMIZA GEREK YOK"

Çöl tozlarının virüs tehdidi taşımadığını ifade eden Prof. Dr. Toros, "Bu toz kaynağına bakacak olursak Afrika'daki güneş sıcağında yanmış kayaların parçalanmış hali, toz parçacıkları. Dolayısıyla tamamen sıcak altında yandığı için ve oradan atmosfere karıştığı için ve atmosferde yukarı seviyelerde hareket ettiği için yeryüzünde bizlerle temas etmediği için virüs taşıma ihtimali yok. Yani insanlara doğrudan temas etmediği için ayrıca etse bile uzun süre güneş ışığına maruz kaldığı için virüs taşıma ihtimali yok. Çünkü uzmanlar güneş ışığı altında bu virüsün uzun süre yaşayamadığını belirtiyor. Dolayısıyla korkmamıza gerek yok" dedi.

Prof. Dr. Toros, "Havadaki toz değeri çok fazla değilse sağlığımızı etkilemez çünkü zaten bu her zaman atmosferde var olan doğal bir maddedir ama zaman zaman çok yoğun olabilir zaten Afrika'dan kalktı Avrupa'yı geçti oradan bize gelinceye kadar yoğunluk tamamen azalmış durumda şu anda sağlık açısından herhangi bir tehlikesi yok sadece bitkilerin veya ekolojik sistemdeki diğer canlıların besin kaynağı anlamında Çok faydalı bir toz olarak bir element olarak bakabiliriz." diye konuştu.
DHA
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