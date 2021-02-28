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Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi

Antalya'da, 9 gün önce evlerinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada Nurettin Yaşar ile oğlu A.Y. tarafından darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara (58), bu sabah yaşamını yitirdi.
 28 Şubat 2021 16:01
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Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi

Olay, 19 Şubat günü Kepez ilçesinde meydana geldi. Yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50), çocukları Bekir ve Fatma Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahipleri Nurettin Yaşar ve oğlu A.Y. arasında park yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre Nurettin Yaşar ile A.Y., Fatma Kara'yı darbedip saçından sürükledi. İkili ardından araçta bulunan Mümin Kara'yı dövdü. Kara'nın üstüne çıkıp yumruk atan saldırganlar, 'ölürsün, geberirsin' diye bağırdı. Bu sırada Kara, engeli bulunan sağ bacağını tutarak "Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın" diye bağırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle Kara'yı bırakan A.Y., bu sırada elindeki soda şişesini göstererek, "Ailecek bu şişeye hepinizi oturturum, evinizi yakacağım" diyerek tehdit etti. Darbedilen Mümin Kara'nın boğazına kaçan dilini ise eşi çıkarttı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BABA TUTUKLANIRKEN OĞLU ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri polis merkezine götürürken, Mümin Kara önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kara'nın engelinin bulunduğu sağ bacağında ve kafatasında kırıklar olduğu belirlendi. Ameliyattan çıkan Kara, ardından yoğun bakıma alındı. Olay günü ifadeleri alınıp serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile A.Y., 24 Şubat'ta yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nurettin Yaşar 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, oğlu A.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

9 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

9 gündür Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veren Mümin Kara, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Mümin Kara'nın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kara'nın kardeşi Abdurrahman Kara, "Ağabeyim hunharca bir şekilde öldürüldü. Saçma bir park meselesi yüzünden. Çok üzgünüz, olay adli bir vaka haline dönüştü. Mağduruz, adaletin mutlaka tecelli edeceğine inanıyorum. Oğlunun da tutuklanmasını istiyorum. Asıl olayı başlatan baba Nurettin Yaşar gibi gözüküyor, ancak asıl başlatan oğlu A.Y. En büyük kıvılcımı başlatan kişi oymuş. Kamera kayıtları da var aslında ama kendilerinde kayıtlar var. İncelenirse her şey ortaya çıkar. Saçma sapan bir ifadede bulunmuşlar. Bu durum bizim canımızı çok acıtıyor. Onlar yapmadıysa biz mi yaptık o zaman. Zaten elinde de kırık çıktı. Kendisi de darp raporu almış. Boksör kemiği kırılmış. Allah ortada bırakmayacaktır" dedi.

Kara'nın yeğeni Gökalp Gökkaya ise suçluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Gökkaya, "Dayım yüzde 90 engelliydi. Engelli bir insana bu şekilde hareketler yapılması, buna maruz bırakılması çok acı. Bu kişilerle 20 yıldır komşular ve engelli olduklarını herkes gibi onlar da biliyor. Bilmiyoruz diyemezler. Rahmetlinin oğluna yapılan saldırıda da 'Gözünden ameliyat olduğunu, hangi gözün olduğunu biliyorum oraya vurdum' dediğini duyduk. Bizim tek isteğimiz adalet yerini bulsun herkes cezasını çeksin. Başka bir şey istemiyoruz. Bunun gibi olaylar da insanlara ders olsun. Bunları kimse yaşamasın. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Kimsenin yanına kar kalmasın istiyoruz" diye konuştu.

CENAZE ALINDI

Antalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Kara'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Kepez ilçesindeki Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
DHA
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