Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Durmayı sevmiyoruz

Aksaray'da denetim yapan polisin durdurduğu aracın sürücüsü Yiğit A. ve yanındaki 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı. Gazetecilerin "Niçin çıktınız?" sorusunda, Yiğit A., ''Gezme amaçlı çıkmıştık. Durmayı sevmiyoruz sonuç olarak" diye cevap verdi.
 28 Şubat 2021 16:08
+Aa- Yazdır
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Durmayı sevmiyoruz

İl Emniyet Müdürlüğü'nce Covid-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 10 farklı noktada 100 polisle denetim yapıldı. Polis, Şifahane Mahallesi'ndeki denetimde 68 HT 699 plakalı otomobili durdurdu. Polis, sürücü ve yanındaki 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadığını belirleyince 3 bin 150'şer TL ceza uyguladı. Gazetecilerin "Niçin çıktınız?" sorusuna sürücü Yiğit A., ''Gezme amaçlı çıkmıştık. Durmayı sevmiyoruz sonuç olarak. Cezayı yedik sağ olsun" diye cevap verdi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kısıtlamada otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye, 10 bin TL ceza
28 Şubat 2021 16:09		 Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi
28 Şubat 2021 16:01
'Ülkemizde etkili olan çöl tozunun virüs taşıma ihtimali yok'
28 Şubat 2021 15:59		 28 Şubat mağduru öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı
28 Şubat 2021 15:41
Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüdü
28 Şubat 2021 15:32		 Halkalı-Havalimanı Metrosu'nun son kesiminin kazısı yarın başlayacak
28 Şubat 2021 14:58
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
28 Şubat 2021 14:55		 Birliğinde hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
28 Şubat 2021 14:18
Aşılamada randevu hekimlere bırakıldı, kuyruklar bitti
28 Şubat 2021 13:53		 Kadın nakkaş camileri iğne oyası gibi işliyor
28 Şubat 2021 13:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:11 - Türkiye'de nadir hastalıkların temel nedeni 'akraba evliliği'16:09 - Kısıtlamada otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye, 10 bin TL ceza16:08 - Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Durmayı sevmiyoruz16:04 - Polis babasının silahıyla oynayan çocuk kendisini vurdu16:01 - Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi15:59 - 'Ülkemizde etkili olan çöl tozunun virüs taşıma ihtimali yok'
15:54 - YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlar hakkında erteleme kararı!15:53 - Polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi15:50 - Nurettin Demirtaş'ın yazdığı 'Onur Borcu' isimli kitaba satış yasağı15:46 - Anadolu'dan kaçırılan 412 tarihi eser Türkiye'ye getirildi15:41 - 28 Şubat mağduru öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı15:32 - Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüdü
15:28 - İletişim Başkanı Altun'dan, CHP yönetimine çağrı15:27 - Türkiye'de 7 milyonu aşkın konutun deprem sigortası yok15:04 - MEB'den sahte 'yüz yüze eğitim belgesi' uyarısı14:58 - Halkalı-Havalimanı Metrosu'nun son kesiminin kazısı yarın başlayacak14:55 - Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
14:50 - Bakan Koca: Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
Bakan Ziya Selçuk: Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı
Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünya yeniden yeni 1
burun estetiği 1
cümbüş 2
26.02.2021 beşiktaş denizlispor maçı 1
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 4
dilek gürsoy 2
sözlükte açılan ironik başlıklar 1
Abdullah doğanay,ömer arık 1
Biyokimya 1
sisiyphos 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam