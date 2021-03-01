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Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı

Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerin ilgili akademik birimlerde görevli öğretim elemanları ile idari personel ve güvenli personeline aşılamada öncelik tanınmalı!
 01 Mart 2021 00:08
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Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tavsiye kararı sonrasında Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;

1.Uygulamalı eğitimlerin "azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması" şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabileceği,

2.Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,

Hususları tüm yükseköğretim kurumlarına bildirilmişti.

Bu kararın üzerine, birçok yükseköğretim kurumunda özellikle uygulamalı alanların ağırlıklı olduğu akademik birimlerde yüz yüze eğitim öğretim kararı uygulanırken, teorik derslerde ise uzaktan eğitim sürecinin devamına karar kılınmıştır.

Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşılama takvimine göre, üniversitelerde görevli öğretim üyeleri, Eğitim Sektörü içerisinde öğretmenlerle birlikte yer almaktadır. Gelinen süreçte, bu konuda üniversitelerde sağlık uygulama merkezlerinde çalışan akademisyenler hariç olmak üzere henüz aşılamayla ilgili herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.

Öğretmenlerin aşılama işlemlerine geçtiğimiz günlerde başlanırken, özellikle yüz yüze eğitim verilmesi karar verilen bölümlerde görevli akademisyenlerin aşılama programına süratle dahil edilmesi son derece faydalı olacaktır.

Son olarak, aşılama programında yalnızca "Öğretim Üyesi" olarak belirtilmesi doğru bir ifade değildir. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyelerinden oluşan "Öğretim Üyeleri" sınıfı gibi Öğretim Görevlileri ve doktorası bitmiş araştırma görevlileri de derslere girebilmektedir. Bunun yanında bu programların olduğu birimlerde çalışan memurlar, kampüs ve binaların kontrol noktalarında bulunan güvenlik görevlileri ve yemek hizmeti sunulan üniversitelerdeki yemekhanelerde çalışan diğer personel de öğrencilerle yakın temas halinde bulunabilecek çalışanlardır. Bu kapsamda, aşılama programının genel olarak derse girebilecek, uygulama ve sınavlarda görev alabilecek tüm akademisyenleri, öğrencilere hizmet veren memurları ve diğer ilgili personeli kapsayacak şekilde güncellenerek özellikle yüz yüze eğitim kararı verilen bölümlerdeki tüm personele ayrım yapılmadan gecikmeksizin yapılması gerekmektedir.

Memurlar.Net
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