Kısıtlamada otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye, 10 bin TL ceza
Konya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, trafikte 'drift' yapan sürücü, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. İsmi açıklanmayan sürücüye 'Kısıtlamayı ihlal etmek' ve 'Kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından 10 bin 169 TL ceza uygulandı.
|28 Şubat 2021 16:09
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Ilgın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir aracın trafiği tehlikeye düşürerek 'drift' yaptığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, ilçe merkezinde güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Aracı ve plakasını belirleyen ekipler, sürücüye ulaştı. Polis, sürücüye 'Kısıtlamayı ihlal' ve 'Kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından toplam 10 bin 169 TL ceza uyguladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün trafiğe aldırış etmeden 'drif' yaptığı görülüyor.
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