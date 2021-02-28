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Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar, tipi ve sis etkili oluyor.
 28 Şubat 2021 16:51
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Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli civarında başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkisini daha da artırdı.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Sürücüler, kar, tipi ve sis nedeniyle güzergahta dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşımın normal olarak sağlandığı bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları için uyarıyor.
Anadolu Ajansı
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