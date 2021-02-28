İstanbul Havalimanı'nda 'Evcil Hayvan Odası' oluşturuldu
Havalimanının dış hatlar giden yolcu katında güvenlik kontrolü sonrasındaki alanda bulunan evcil hayvan odası ücretsiz hizmet verecek.
|28 Şubat 2021 16:52
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İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar giden yolcu katında güvenlik kontrolü sonrasındaki alanda bulunan evcil hayvan odası ücretsiz hizmet verecek.
Bu noktada evcil hayvanlara konforlu bir seyahat deneyimi ve temel ihtiyaçlarını giderme imkanı sağlanacak.
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