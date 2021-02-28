Vaka sayısı 6 gün sonra 9 binin altına düştü
Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
|28 Şubat 2021 19:08
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Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 610 olarak açıklandı.
Test sayısı 33 milyon 175 bin 016'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1.191 oldu.
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