Gara şehidinin diploması ailesine verildi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarından Sedat Sorgun'un diplomasını ailesine teslim etti.
|28 Şubat 2021 17:02
|+Aa- Yazdır
Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Levent, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile Gara şehidi Sorgun'un Erzurum'da yaşayan ailesini ziyaret etti.
Levent, 2013 yılında EBYÜ'den mezun olan Sedat Sorgun'un diplomasını teslim ettiği şehit ailesini, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Erzincan Valisi Mehmet Makas ile telefonda görüştürdü.
Şehidin babası Nihat Sorgun'la görüşen Yıldırım, ailenin acılarını paylaştıklarını belirtti.
Sorgun ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Levent ve Okyar'a teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Amerikalı doktordan koronavirüs için siyah çay önerisi
28 Şubat 2021 18:45
|İzmir'de kumar oynayan 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası
28 Şubat 2021 18:41
|Uzmanından 'meteor düştü' iddiaları hakkında açıklama
28 Şubat 2021 16:59
|İstanbul Havalimanı'nda 'Evcil Hayvan Odası' oluşturuldu
28 Şubat 2021 16:52
|AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi hayatını kaybetti
28 Şubat 2021 16:48
|Kısıtlamada otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye, 10 bin TL ceza
28 Şubat 2021 16:09
|Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Durmayı sevmiyoruz
28 Şubat 2021 16:08
|Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi
28 Şubat 2021 16:01
|'Ülkemizde etkili olan çöl tozunun virüs taşıma ihtimali yok'
28 Şubat 2021 15:59
|28 Şubat mağduru öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı
28 Şubat 2021 15:41