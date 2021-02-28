İstanbul'daki çöp sorunu, Maltepe Belediyesi'ndeki anlaşmayla bitti
|28 Şubat 2021 17:09
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Maltepe Belediyesi ile GENEL-İŞ Sendikası arasında yaklaşık 6 aydır devam eden ve 1588 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, sendika 23 Şubat'ta greve çıkmıştı. 6 gündür devam eden grev anlaşma ile sonuçlandı. Anlaşmayı sosyal medya hesaplarından duyuran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza şükran borçluyuz. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na özverileri için Maltepe halkı ve kurumum adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Yasal grevimiz bugün itibarıyla sona ermiştir"
Genel-İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da şunlar kaydedildi: "Maltepe Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4 bin 700 lira oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibarıyla sona ermiştir."
DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun da gazetecilere son durum hakkında bilgi verdi.
Dolgun 23 Şubat'ta greve çıktıklarını hatırlatarak, mücadele vermeye devam ettiklerini söyledi.
Çok yüksek ücret talep ediyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu dile getiren Dolgun, "Arkadaşlarımızın çoğu 2 bin 800 ile 3 bin 100 gibi düşük bir maaşla çalışıyorlar. Bize 4 bin 400 teklif edildi. Dün itibarıyla bize 4 bin 600 teklif geldi. Biz bunu kabul edemeyeceğimizi arkadaşlarımızla paylaştık." diye konuştu.
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