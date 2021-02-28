Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'daki çöp sorunu, Maltepe Belediyesi'ndeki anlaşmayla bitti

Maltepe Belediyesi ile DİSK'e bağlı GENEL-İŞ Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı. Anlaşmayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesaplarından duyurdu.
 28 Şubat 2021 17:09
+Aa- Yazdır
İstanbul'daki çöp sorunu, Maltepe Belediyesi'ndeki anlaşmayla bitti

Maltepe Belediyesi ile GENEL-İŞ Sendikası arasında yaklaşık 6 aydır devam eden ve 1588 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, sendika 23 Şubat'ta greve çıkmıştı. 6 gündür devam eden grev anlaşma ile sonuçlandı. Anlaşmayı sosyal medya hesaplarından duyuran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza şükran borçluyuz. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na özverileri için Maltepe halkı ve kurumum adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yasal grevimiz bugün itibarıyla sona ermiştir"

Genel-İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da şunlar kaydedildi: "Maltepe Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4 bin 700 lira oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibarıyla sona ermiştir."

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun da gazetecilere son durum hakkında bilgi verdi.

Dolgun 23 Şubat'ta greve çıktıklarını hatırlatarak, mücadele vermeye devam ettiklerini söyledi.

Çok yüksek ücret talep ediyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu dile getiren Dolgun, "Arkadaşlarımızın çoğu 2 bin 800 ile 3 bin 100 gibi düşük bir maaşla çalışıyorlar. Bize 4 bin 400 teklif edildi. Dün itibarıyla bize 4 bin 600 teklif geldi. Biz bunu kabul edemeyeceğimizi arkadaşlarımızla paylaştık." diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı 6 gün sonra 9 binin altına düştü
28 Şubat 2021 19:08		 CHP'de bir milletvekili daha istifa etti
28 Şubat 2021 17:47
'Yüz yüze sınavlara illerin durumuna göre karar verilecek'
28 Şubat 2021 17:45		 İletişim Başkanı Altun'dan, CHP yönetimine çağrı
28 Şubat 2021 15:28
MEB'den sahte 'yüz yüze eğitim belgesi' uyarısı
28 Şubat 2021 15:04		 Bakan Koca: Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız
28 Şubat 2021 14:50
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki
28 Şubat 2021 14:43		 Adalet Bakanı Gül: Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır
28 Şubat 2021 14:04
İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişlerine çağırıldı
28 Şubat 2021 13:57		 Bakan Ziya Selçuk: Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim
28 Şubat 2021 13:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:08 - Vaka sayısı 6 gün sonra 9 binin altına düştü18:46 - Uzmanından sosyal medyada hızla yayınlan 'su diyeti' uyarısı18:45 - Amerikalı doktordan koronavirüs için siyah çay önerisi18:41 - İzmir'de kumar oynayan 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası18:40 - Türkiye'de tütün kullanımı koronavirüsten 4 kat fazla can alıyor17:50 - Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi
17:47 - CHP'de bir milletvekili daha istifa etti17:45 - 'Yüz yüze sınavlara illerin durumuna göre karar verilecek'17:34 - Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti17:13 - Ukrayna'da mahkemede uyuyakalan hakime soruşturma17:09 - İstanbul'daki çöp sorunu, Maltepe Belediyesi'ndeki anlaşmayla bitti17:02 - Gara şehidinin diploması ailesine verildi
16:59 - Uzmanından 'meteor düştü' iddiaları hakkında açıklama16:54 - Ankara Şeker Fabrikası şeker üretimiyle rekor kırdı16:53 - Belediye memuru, zabıta memuru olarak görevlendirilemez16:52 - İstanbul Havalimanı'nda 'Evcil Hayvan Odası' oluşturuldu16:51 - Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor
16:48 - AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
Bakan Ziya Selçuk: Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
CHP'de bir milletvekili daha istifa etti
Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi
YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 2
şu an çalan şarkı 2
son iki ayın tüm entrylerini okumak 1
Abdullah doğanay,ömer arık 1
susmayı bilmemek 1
Biyokimya 2
Malez 2
ikbal 1
yazarlara yazma zorunluluğu gelmesi 1
Film seyretmenin insana katkısı 5
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam