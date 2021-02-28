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Ukrayna'da mahkemede uyuyakalan hakime soruşturma

Ukrayna'da mahkeme sırasında uyuyakalan hakime disiplin soruşturması açıldı.
 28 Şubat 2021 17:13
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Ukrayna'da mahkemede uyuyakalan hakime soruşturma

Ukrayna'nın Çernigov şehrinde Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında Hakim Alexander Evstafiev uyuyakaldı. Duruşmaya katılan taraflar, görev sırasında uyuyakalan Evstafiev hakkında şikayet dilekçesi yazdı. Yazılan dilekçenin ardından hakim hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Alexander Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.
İhlas Haber Ajansı
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