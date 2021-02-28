Ukrayna'da mahkemede uyuyakalan hakime soruşturma
Ukrayna'da mahkeme sırasında uyuyakalan hakime disiplin soruşturması açıldı.
|28 Şubat 2021 17:13
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Ukrayna'nın Çernigov şehrinde Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında Hakim Alexander Evstafiev uyuyakaldı. Duruşmaya katılan taraflar, görev sırasında uyuyakalan Evstafiev hakkında şikayet dilekçesi yazdı. Yazılan dilekçenin ardından hakim hakkında disiplin soruşturması açıldı.
Alexander Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.
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