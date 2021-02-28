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CHP'de bir milletvekili daha istifa etti

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti. CHP'de, bu istifayla birlikte, 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana 5 milletvekili istifa etmiş oldu.
 28 Şubat 2021 17:47
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CHP'de bir milletvekili daha istifa etti

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti. Sancar sosyal medya hesabından, ''Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.'' açıklamasında bulundu.

CHP'den ilk olarak 29 Ocak'ta İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel istifa etmişti. Daha sonra ise Muharrem İnce, 8 Şubat'ta istifa etti

TEOMAN SANCAR KİMDİR?

H.Teoman Sancar, 16 Ocak 1970 yılında Denizli'de doğdu. Anne adı Naciye, baba adı Fikrettin'dir.

İş insanı İlk ve ortaöğretimini Denizli'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde okudu.

1995 yılında iş hayatına atıldı. Denizli Emlakçılar Odası Bakanlığı yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı görevini yürüttü. İnşaat sektörüyle uğraşmakta ve Denizli ilinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Sancar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Muharrem İnce, CHP'den istifa etti İki eski milletvekili CHP'den istifa etti İnce'ye yakın 3 milletvekili CHP'den istifa etti
Memurlar.Net
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