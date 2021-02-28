Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi
|28 Şubat 2021 17:50
|+Aa- Yazdır
Son zamanlarda rekor üstüne rekor kıran Bitcoin hafta içindeki sert düşüş yaşamıştı. Aşağı yönlü ivmesi devam ederken kripto para birimi 20 günün en düşük seviyesini gördü.
Bitcoin Elon Musk'ın yarattığı ralli sonrası yükselişine devam etmiş birçok kez rekor tazelemişti. 44,569.87 doları gören Bitcoin son hafta yaşadığı düşüşü tazelemiş oldu.
Kripto para piyasasında Bitcoin fiyatlarındaki düşüş ivmesiyle birlikte son dönemde Borsaların halka arz haberleri de gündeme geldi. Kripto para borsası Coinbase halka arz başvurusu yaparken, halka arz başvurusunda kripto para piyasası ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı.
400 BİN DOLARLIK TAHMİN
Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, Bitcoin için kısa vadede düşüş beklese de uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var. 2020 sonundaki Bitcoin rekorunda da CIO 400 bin dolarlık tahmini açıklamıştı. Ancak ardından yükselişin devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti.
Bitcoin fiyatı 21 Ocak'ta sert bir düşüş yaşayarak 31 bin dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara Şeker Fabrikası şeker üretimiyle rekor kırdı
28 Şubat 2021 16:54
|Kimlik tespiti için nakit çekimi ve harcama sınırı değişti
27 Şubat 2021 22:46
|Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı
27 Şubat 2021 18:56
|'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak
27 Şubat 2021 17:27
|TOGG fabrikasının inşaatı hızla ilerliyor
27 Şubat 2021 16:05
|Sıcaklıkların arttığı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı
27 Şubat 2021 11:18
|Mart ayında gözler büyüme rakamları ve ekonomik reformlarda olacak
27 Şubat 2021 11:14
|Ekonomi ve Hukuk reform paketinin detayları belli oldu: 81 ile kurulacak..
27 Şubat 2021 09:21
|Jet Fadıl: Zarar var ama bu dolandırıcılık değil!
27 Şubat 2021 08:59
|Yatırımcılara kolaylık, kamuya kemer sıkma
27 Şubat 2021 08:40