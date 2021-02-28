Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Öğretmende virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı

Çorum'un Dodurga ilçesinde görev yapan bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi. Bunun üzerine okuldaki 6 öğrenciye test uygulanırken ailelerinin de gözetim altına alındığı öğrenildi.
 28 Şubat 2021 19:45
+Aa- Yazdır
Öğretmende virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları tedbirli olmaları noktasında uyardı. İlçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan korona virüs tespit edildiğini açıklayan Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşerilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe lütfen dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerinde sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz"
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
27 Şubat 2021 22:35		 Vaka sayıları açıklandı: Test sayısı 33 milyonu geçti
27 Şubat 2021 20:21
Bir Belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
27 Şubat 2021 18:18		 Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan aşı öncesi ağrı kesici uyarısı
27 Şubat 2021 16:00
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2021 22:01		 Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu
24 Şubat 2021 22:42
Koronavirüs, pamuklu kumaşta 24 saat hayatta kalabiliyor
24 Şubat 2021 22:36		 DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak
24 Şubat 2021 20:45
Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü
23 Şubat 2021 23:28		 Yerli aşının Faz 2 çalışmasında ilk doz, 52 gönüllüye uygulandı
23 Şubat 2021 21:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:54 - Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye yenildi20:46 - Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem20:46 - Rusya, meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi20:39 - Yunanistan'da 'Osmanlı definesi' furyası başladı!20:36 - Ankara'da molozların arasında 20 ölü köpek bulundu20:31 - Bilim insanlarından Kuzey Avrupa'ya 'soğuma' uyarısı
20:28 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı20:24 - Kekemelikte doğru bilinen yanlışlar!20:16 - Sakarya'da bir öğrenci yurdu karantinaya alındı20:11 - Başkent'te tren vagonlarını boyayan iki Rus yakalandı19:57 - 'Böyle imkanlar olsaydı dışarı gitmeyi düşünmezdim'19:47 - ISS'deki NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
19:45 - Öğretmende virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı19:08 - Vaka sayısı 6 gün sonra 9 binin altına düştü18:46 - Uzmanından sosyal medyada hızla yayınlan 'su diyeti' uyarısı18:45 - Amerikalı doktordan koronavirüs için siyah çay önerisi18:41 - İzmir'de kumar oynayan 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası
18:40 - Türkiye'de tütün kullanımı koronavirüsten 4 kat fazla can alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
Bakan Ziya Selçuk: Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
CHP'de bir milletvekili daha istifa etti
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi
Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
Aşılamada randevu hekimlere bırakıldı, kuyruklar bitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı oda 2
sisiyphos 1
Malakan 1
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 2
katalizör 1
masumlar apartmanı 1
dilek gürsoy 2
küresel soğuma 1
sözlükte açılan ironik başlıklar 1
ed stafford ile sokakta 60 gün 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam