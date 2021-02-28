Öğretmende virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı
Çorum'un Dodurga ilçesinde görev yapan bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi. Bunun üzerine okuldaki 6 öğrenciye test uygulanırken ailelerinin de gözetim altına alındığı öğrenildi.
|28 Şubat 2021 19:45
|+Aa- Yazdır
Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları tedbirli olmaları noktasında uyardı. İlçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan korona virüs tespit edildiğini açıklayan Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşerilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe lütfen dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerinde sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz"
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
27 Şubat 2021 22:35
|Vaka sayıları açıklandı: Test sayısı 33 milyonu geçti
27 Şubat 2021 20:21
|Bir Belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
27 Şubat 2021 18:18
|Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan aşı öncesi ağrı kesici uyarısı
27 Şubat 2021 16:00
|Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2021 22:01
|Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu
24 Şubat 2021 22:42
|Koronavirüs, pamuklu kumaşta 24 saat hayatta kalabiliyor
24 Şubat 2021 22:36
|DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak
24 Şubat 2021 20:45
|Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü
23 Şubat 2021 23:28
|Yerli aşının Faz 2 çalışmasında ilk doz, 52 gönüllüye uygulandı
23 Şubat 2021 21:41