Başkent'te tren vagonlarını boyayan iki Rus yakalandı
|28 Şubat 2021 20:11
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Olay, Ankara Metrosu'na ait trenlerin depolandığı Macunköy'deki depoda meydana geldi. Rusya'dan Ankara'ya gelen iki graffitici, gece vakti Ankara Metrosun'un Macunköy'de bulunan deposuna örgü telleri keserek girdi. Graffiticiler, tren vagonlarının boyandığı fark eden güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Kimlikleri belirlenen gençlerin Rusya vatandaşları olan Nikita V. ve Dmitry G. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Nikita V. ve Dmitry G.'nin bu olayı sosyal medya üzerinden para kazanmak için yaptıkları öğrenildi. Rusya'dan gelen ve yanlarında çok sayıda sprey boya bulunan iki genç, polis ekiplerine teslim edildi. Olay hakkında inceleme başlatıldı.
Olayla alakalı konuşan yetkiler ise bu tür olayların sıkılıkla yaşandığı, özel malzemelerle temizlenen trenlerin ise iki gün boyunca hizmet veremediğini, olayı gerçekleştirenlerin genellikle yabancı uyruklu olduklarının bilgisini verdi.
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