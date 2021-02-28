Sakarya'da bir öğrenci yurdu karantinaya alındı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan öğrenci yurdu, bir öğrencinin pozitif çıkması sebebi ile karantina altına alındı.
|28 Şubat 2021 20:16
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Yurtta bulunan altı öğrenci ve ailesi de temaslı vaka olarak tespit edilmesi üzerine evlerinde izole altında tutuluyor.
Toplu ortamlarda pozitif vakaların tespit edilmesi üzerine uygulanmaya başlanan karantinalara bir yenisi daha eklendi. Bir öğrencide korona virüs tespit edilmesi üzerine gece yarısı alınan İlçe Hıfzıssıhha kararı gereği, Karasu İncilli Mahallesi'nde bulunan öğrenci yurdu, 10 gün süreyle karantinaya alındı ve yurda giriş çıkışlar yasaklandı. Yurdun girişine, polis ekipleri tarafından bant çekildi. Sakarya Valiliği tarafından alınan İl Hıfzıssıhha Kararı gereği Karasu'da toplu mekanlarda pozitif vakaların tespit edilmesi sonucu toplu karantinaların alınmasına devam edileceği öğrenildi.
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