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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 28 Şubat sürecine ilişkin, "Yakın tarihimiz darbelerden, muhtıralardan çıkarılacak derslerle dolu. Her biri çok acı tecrübelerle öğretti demokrasimizin kıymetini." değerlendirmesini yaptı.
 28 Şubat 2021 20:28
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Yakın tarihimiz darbelerden, muhtıralardan çıkarılacak derslerle dolu. Her biri çok acı tecrübelerle öğretti demokrasimizin kıymetini." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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