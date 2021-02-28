Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim insanlarından Kuzey Avrupa'ya 'soğuma' uyarısı

İrlandalı, Alman ve İngiliz bilim insanları tarafından yapılan ortak araştırma sonucuna göre, Kuzey Avrupa ile İrlanda ve İngiltere'yi sıcak tutan akıntılar gelecek yüzyılda yön değiştirebilir ve daha da soğuyabilir. Yapılan gözlemler sonucunda, 1871 yılından günümüze bu akıntıların ısıtma gücünde yüzde 15 azalma tespit edildi.
 28 Şubat 2021 20:31
+Aa- Yazdır
Bilim insanlarından Kuzey Avrupa'ya 'soğuma' uyarısı

Bilim insanları, Avrupa'nın kuzeyini sıcak tutan akıntılar üzerine bir araştırma yaparak sonuçları Nature Geoscience dergisinde paylaştı. Uzmanlar, Avrupa'nın kuzeyini sıcak tutan Atlantik Meridional Devrilme Sirkülasyonu veya kısaca AMOC adı verilen akıntıların, her saniyede 10 Hiroşima bombasına eşdeğer oranda kuzeye ısı enerjisi getirdiği ve kuzeyde bulunan ülkelerin havasını ılık ve nemli tuttuğu belirtildi. Araştırma sonucuna göre küresel ısınmanın, gelecek yüzyılda (2100) bu akıntıları etkileyeceği ve soğutacağı belirtildi.

ŞİMDİDEN YÜZDE 15 AZALMA TESPİT EDİLDİ

Bilgisayar modellemesi ve teorisiyle hazırlanan araştırmada, insan kaynaklı değişikliklere ve Arktik deniz buzu ile Grönland buz tabakasının erimesine yanıt olarak AMOC'nin ısı dağıtım gücünde istikrarlı bir azalma öngördü. Endüstriyelleşmenin başladığı 1800'lerden günümüze kadar alınan oşinografi verilere dayanan gözlemsel tahminler, AMOC'un gücünde yaklaşık yüzde 15'lik bir azalma tespit etti.

ÖNLENEBİLİR DURUMDA

Azalmış bir AMOC'nin genel olarak İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa'ya daha soğuk hava getireceği tahmin edildi. Bununla birlikte daha sert kış ve fırtınalar, azalan yağış ve mahsul, aşırı hava olayları da AMOC'un ısıtma gücünün azalmasının sonuçları olarak öngörüldü.

Diğer yandan bilim insanları, AMOC yavaşlamasını öngören aynı modellerin ülkeler tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda güçlü emisyon azaltımlarının artık yüzyılın sonuna doğru bir AMOC kurtarmasını sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rusya, meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi
28 Şubat 2021 20:46		 Yunanistan'da 'Osmanlı definesi' furyası başladı!
28 Şubat 2021 20:39
ISS'deki NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
28 Şubat 2021 19:47		 Ukrayna'da mahkemede uyuyakalan hakime soruşturma
28 Şubat 2021 17:13
Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı
28 Şubat 2021 10:18		 İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
28 Şubat 2021 00:01
Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
27 Şubat 2021 22:35		 Antartika'da dev buz kütlesi buz sahanlığından koptu
27 Şubat 2021 15:03
Avrupa'yı hayalet aşı korkusu sardı
27 Şubat 2021 07:30		 AB, Trump'ın kullandığı antikor kokteylini tavsiye etti
26 Şubat 2021 21:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:54 - Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye yenildi20:46 - Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem20:46 - Rusya, meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi20:39 - Yunanistan'da 'Osmanlı definesi' furyası başladı!20:36 - Ankara'da molozların arasında 20 ölü köpek bulundu20:31 - Bilim insanlarından Kuzey Avrupa'ya 'soğuma' uyarısı
20:28 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı20:24 - Kekemelikte doğru bilinen yanlışlar!20:16 - Sakarya'da bir öğrenci yurdu karantinaya alındı20:11 - Başkent'te tren vagonlarını boyayan iki Rus yakalandı19:57 - 'Böyle imkanlar olsaydı dışarı gitmeyi düşünmezdim'19:47 - ISS'deki NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
19:45 - Öğretmende virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı19:08 - Vaka sayısı 6 gün sonra 9 binin altına düştü18:46 - Uzmanından sosyal medyada hızla yayınlan 'su diyeti' uyarısı18:45 - Amerikalı doktordan koronavirüs için siyah çay önerisi18:41 - İzmir'de kumar oynayan 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası
18:40 - Türkiye'de tütün kullanımı koronavirüsten 4 kat fazla can alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
Bakan Ziya Selçuk: Tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
CHP'de bir milletvekili daha istifa etti
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
Darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi
Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
Aşılamada randevu hekimlere bırakıldı, kuyruklar bitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 4
dünya yeniden yeni 1
Abdullah doğanay,ömer arık 1
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 2
arka sokaklar 2
sözlükte açılan ironik başlıklar 1
en sevdiğiniz gün 4
sözlükte 200.konuyu açma seviyesine ulaşmak 1
hayırlı cumalar 1
Malakan 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam