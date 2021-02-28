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Yunanistan'da 'Osmanlı definesi' furyası başladı!

Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'da halk umudunu Osmanlı definelerine bağladı. Ülkede son iki yılda 2 bin 440'ın üzerinde arama cihazı satılırken, Atina hükümetinin, aynı zaman diliminde 126 adet hazine arama ruhsatı verdiği belirtildi. Kiato kenti sakinleri ise, 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre, bölgede Osmanlı İmparatorluğu'na ait 500 milyon dolar değerinde "define var" söylentisine inanıyor.
 28 Şubat 2021 20:39
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Yunanistan'da 'Osmanlı definesi' furyası başladı!

Türkiye'ye karşı silahlanmaya milyarlar ayıran Yunanistan'da geçim sıkıntısı yaşayan halk umudunu Osmanlı ve geçmiş medeniyetlere ait definelere bağladı. Ekonomik krizdeki ülkede 'define var' söylentileri, ağırlıklı olarak Osmanlı İmparatorluğu eserleri üzerinde yoğunlaştı. Osmanlı İmparatorluğu ve eski medeniyetlerden kalma altın hazinelerini bulup köşeyi dönme hayali kuran Yunanlılar ise ellerindeki çeşitli haritalarla definelerin peşine düştü. Ülkede son iki yılda 2 bin 440'ın üzerinde define arama cihazı olarak bilenen metal dedektörü satılırken, Atina hükümetinin, aynı zaman diliminde 126 adet hazine arama ruhsatı verdiği belirtildi.

500 MİLYON DOLARLIK OSMANLI HAZİNESİ SÖYLENTİSİ

Gümüş işçiliği ile ünlü ve 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun elinden çıkan Yanya kentinde ise halk arasında en çok yaygın olan Ali Paşa'nın Hazinesi'. Öte yandan Kiato kenti sakinleri ise, 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre, bölgede Osmanlı İmparatorluğu'na ait 500 milyon dolar değerinde "define var" söylentisine inanılıyor. Halk arasında dillendirilen bir başka Osmanlı hazinesi ise, Osmanlı imparatorluğu'nun son yıllarında Mora Yarımadası'nın en zengini sayılan Kamil Bey'in hazinesi oldu. Birçok Yunanlı altın arama cihazı ile bölgeyi tararken, şu ana kadar yapılan kazılara rağmen hazine bulunamadı. Hazine avcılığına meraklı olan çoğu kişi de, Halkidiki Yaramıdası'nın Holomonta köyündeki define varlığına inanıyor. İnanışa göre, Homonta köyü sakinleri 1944-1948 yılları arasındaki iç savaştan kalma altın İngiliz liraraları için kazılar yapıyor. Rivayete göre, Rus uçakları iç savaş sırasında Yunanlı komünistlere yardım amacıyla paraşütle içi İngiliz liraları dolu sandıklar atıyorlardı. Türk Azınlığın yoğun yaşadığı Batı Trakya'nın Şapçı ilçesinde ise "Bulgar hazinesi" söylentileri oldukça yaygın olduğu belirtiliyor.

SELANİK'TE KAÇAK AVCIYA SUÇÜSTÜ

Selanik Emniyet Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Eski Eserler Dairesi'ne bağlı polis memurları, Serez kentinde 68 yaşındaki bir kişinin arkeolojik sit alanında yasadışı kazı yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Yetkililer, kaçak hazine arayan 68 yaşındaki kişinin tutuklandığını ifade ederken, kaçak kazı yapan kişinin evinde yapılan aramada Helenistik döneme ait 10 adet sikke, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait altın işlemeli birden fazla tasın ele geçirildiğini ifade etti. Selanik Emniyet Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Eski Eserler Dairesi'ne bağlı polis ekipleri, Aralık 2020'den bu yana bölgede yasadışı hazine arayan 102 kişi hakkında rapor tutulduğunu, 45 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

GSMH GEÇEN YIL YÜZDE 7.5 DARALDI

Yunanistan ekonomisinin 2020'de GSYH'nın yüzde 7,5 daralma öngörülmüştü. Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, temel senaryo çerçevesinde 2020 yılı için GSYH daralma tahminini daha önce duyurdukları yüzde 5,8'den yüzde 7,5'e çıkardıklarını açıklamıştı. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,5 ve ikinci çeyrekte yüzde 15,2 daralmıştı. Yunanistan MB'nin negatif senaryosunda ise 2020 yılında ekonominin yüzde 9,4 daralacağı öngörülmüştü. Başkentteki Atina Belediyesi'ne göre, ekonomik kriz yüzünden sokaklarda yatanların sayısı her yıl yüzde 20 artarken, kovid-19 nedeniyle bu oranın 1,5 kat arttığı ifade ediliyor. Ekonomik krize rağmen ülkede 2021 için ayrılan savunma bütçesi, 5,49 milyar avro, bu bütçede silahlanmaya ayrılan pay ise 2,5 milyar avro oldu.
DHA
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