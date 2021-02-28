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Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Kale ilçesinde AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 28 Şubat 2021 20:46
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Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 20.22'de merkez üssü Kale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pütürge ve kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli de olsa tedirginlik yaşattı.

Bölgede 24 Ocak 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce irili ufaklı artçı deprem yaşandı.
İhlas Haber Ajansı
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