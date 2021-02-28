Rusya, meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi
|28 Şubat 2021 20:46
|+Aa- Yazdır
Rusya'nın hem meteoroloji, iklim değişikliği ve afet durumlarında kullanılması için geliştirdiği Artrika-M isimli uydu, Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'ndeki 31. rampadan soyuz 2.1B fırlatma roketi ile uzaya gönderildi. Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıl fırlatılması planlanan uydunun korona virüs salgını nedeniyle fırlatılmasında ertelemeye gidilmişti. Uyduyu taşıyan Soyuz 2.1B fırlatma aracı TSİ 09.55'te ateşlenirken herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.
Kuzey Kutup bölgesi, Rusya ve Rusya'ya komşu bölgeler uydu tarafından sürekli olarak izlenecek ve bu noktalardaki hem meteorolojik durum hem de iklim değişiklikleri bilim insanları tarafından kayıt altında tutulacak. Yörüngesinde 5 yıl kalacak olan uydu, görevini tamamladıktan sonra yerine yine Roscosmos tarafından Arktika-MP uydusu gönderilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunanistan'da 'Osmanlı definesi' furyası başladı!
28 Şubat 2021 20:39
|Bilim insanlarından Kuzey Avrupa'ya 'soğuma' uyarısı
28 Şubat 2021 20:31
|ISS'deki NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
28 Şubat 2021 19:47
|Ukrayna'da mahkemede uyuyakalan hakime soruşturma
28 Şubat 2021 17:13
|Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı
28 Şubat 2021 10:18
|İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
28 Şubat 2021 00:01
|Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
27 Şubat 2021 22:35
|Antartika'da dev buz kütlesi buz sahanlığından koptu
27 Şubat 2021 15:03
|Avrupa'yı hayalet aşı korkusu sardı
27 Şubat 2021 07:30
|AB, Trump'ın kullandığı antikor kokteylini tavsiye etti
26 Şubat 2021 21:30