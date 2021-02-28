Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye yenildi
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.
|28 Şubat 2021 20:54
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Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 5 gol atarken, 5 de asist yaptı.
Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de golü atan futbolcu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekti. Yunan futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 5 gol 5 asist yaparken, Fenerbahçe'de en fazla gole katkı sağlayan futbolcu oldu. Pelkas, toplamda attığı 5 golün 4'ünü ve yaptığı 5 asistin 4'ünü deplasman maçlarında gerçekleştirdi.
27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 86. dakikasında yerini Novak'a bıraktı.
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