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Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar

Bingöl'de yaklaşık 2 bin 500 rakımdaki karlı dağları aşan, bazen de metrelerce yol kateden aşı ekipleri, aldıkları dualarla tüm yorgunluklarını atıyor.
 28 Şubat 2021 22:15
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Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına devam eden sağlık personeli, köyünden çıkamayan vatandaşlara hizmet vermek için karlı yolları aşıp görevlerini fedakarca yürütüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ücretsiz yapılan aşılama faaliyetini sürdüren sağlık ekipleri, sistemlerinden ön kontrollerini yaptıktan sonra aşıya uygun olan kişinin onayını da alarak aşılama sürecini tamamlıyor.

Bingöl'de yaşlıları ev ortamında aşılamak için adreslerine giden sağlık ekipleri, il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal ve yüksek kesimlerde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde de aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık ekipleri karlı dağları aşarak, bazen de araçlarını bırakıp metrelerce yol katederek, yaşlıları Kovid-19'a karşı korumak için aşı çalışmasını büyük bir öz veriyle yapıyor.

Kentin karlı dağlarının eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Yelesen köyüne aşılama çalışmasına giden ekiplerin zorlu yolculuğu drone ile görüntülendi.

Sağlık çalışanları, yaşadıkları zorlukların ardından aşılarını yaptıkları yaşlı vatandaşların duası ve güler yüzüyle tüm yorgunluklarını atıyor.

Kar engelini aşarak vatandaşlara ulaşıyorlar

Ebe Sehergül Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 süreci başından bu yana filyasyon, daha sonra da aşılama ekipleri içerisinde yer aldığını söyledi.

Aşı çalışmalarını 6 ekiple yürüttüklerini dile getiren Tekin, kent genelinde 12 bin 100 kişiye birinci doz, yaklaşık 4 bin kişiye de ikinci doz aşı yaptıklarını aktardı.

Tekin, mobil ekiplerin de aşı çalışmalarını sürdürdüğünü, köylerde yaşayan yaşlılara aşı hizmeti götürdüklerini belirtti.

Kış şartları nedeniyle ulaşımda çok fazla zorluk yaşadıklarına değinen Tekin, bu zorluklara rağmen vatandaşların duaları, güler yüzü, güzel sözleri ve memnuniyetlerinin işlerini kolaylaştırdığını anlatarak, "Filyasyona başladığımız ilk zamanlarda insanların salgın süreciyle ilgili çok büyük korkuları vardı fakat onlara götürdüğümüz hizmetler güven duygusu sağladı." diye konuştu.

Tekin, Bingöl halkının sağlık çalışanlarının yaşadıklarını göz önünde bulunduklarından aşı olmak istediğini aktararak, insanlara hizmet götürürken umutlu ve huzurlu olduklarını dile getirdi.

"Hizmet vermediğimiz vatandaş yok"

Bingöl'ün konumu gereği çok fazla kar yağışı aldığını, bunun da kendilerini zorladığını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Bölgede kullandığımız araçlar her ne kadar iklim şartlarına uygun olsa da çoğu zaman 5-6 metrelik kar tünellerinin arasında ulaşım sağlıyoruz. Araçların gitmediği yerlere ulaşmak için saatlerce yürüdüğümüz bile oluyor fakat bunların hiçbiri bizim için bir engel değil. Bugüne kadar herhangi bir güçlükten, ulaşım zorluğu ya da bulunduğu konumdan hizmet vermediğimiz vatandaş yok."

Sağlık çalışanlarına dua ettiler

İkinci doz aşısını olan 87 yaşındaki Ali Alpkıray da aşı yaptırdığı için çok memnun olduğunu vurgulayarak, "Allah razı olsun, hoş geldiler, sefa getirdiler, ilk aşımı yaptırmıştım, çok iyiydi, ikincisi de iyi olacak inşallah." dedi.

73 yaşındaki Lutfiye Alpkıray da Zazaca yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına dua ederek, "Allah sizleri kaza beladan korusun. Allah ve Peygamber sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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