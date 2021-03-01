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1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

 01 Mart 2021 00:02
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1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Emek Binası Toplantı Salonu'nda bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması törenine katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının 4'üncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Bakanlık'ta fidan dikim etkinliğine katılacak. Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenecek resepsiyonda çevrim içi hitap edecek.

(Ankara/12.45)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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