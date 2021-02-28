1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Myanmar açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımı şiddetle kınandı.
 28 Şubat 2021 23:50
+Aa- Yazdır
Türkiye'den Myanmar açıklaması!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da 1 Şubat'ta düzenlenen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulduğunun büyük kaygıyla gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını, şiddetle kınıyoruz. Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması, barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz."

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kabine toplantısının saati belli oldu
01 Mart 2021 01:54		 CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
01 Mart 2021 01:21
1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Mart 2021 00:02		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı
28 Şubat 2021 20:28
Vaka sayısı 6 gün sonra 9 binin altına düştü
28 Şubat 2021 19:08		 CHP'de bir milletvekili daha istifa etti
28 Şubat 2021 17:47
'Yüz yüze sınavlara illerin durumuna göre karar verilecek'
28 Şubat 2021 17:45		 İstanbul'daki çöp sorunu, Maltepe Belediyesi'ndeki anlaşmayla bitti
28 Şubat 2021 17:09
İletişim Başkanı Altun'dan, CHP yönetimine çağrı
28 Şubat 2021 15:28		 MEB'den sahte 'yüz yüze eğitim belgesi' uyarısı
28 Şubat 2021 15:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:54 - Kabine toplantısının saati belli oldu01:41 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:21 - CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi00:08 - Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı00:04 - 2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü00:02 - 1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
23:55 - Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam23:50 - Türkiye'den Myanmar açıklaması!22:48 - Üniversiteyi bitirip çiftçilik yaparak kendi işinin patronu oldu22:47 - Satıcının gösterdiği ekspertiz raporuna inanınca, hayatının şokunu yaşadı22:15 - Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar22:12 - Zeynep öğretmen göreve 15 yıl sonra dönebildi
22:10 - ASELSAN'ın geliştirdiği ürünlerin testlerini TRTEST yapacak21:50 - 2 lira olan ekmek için Valilik itiraz komisyonu kuracak21:47 - Laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı20:54 - Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye yenildi20:46 - Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
20:46 - Rusya, meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kabine toplantısının saati belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2021 şubat ayı sözlük birincisi 4
Malez 2
özgüven patlaması yaşayan insan 1
bilimsel hesap makinesi 1
en sevdiğiniz gün 4
önümüzdeki aylara bakacağız 1
susmayı bilmemek 1
Vecd 1
pozii 2
sobalı evde büyüyen çocuk 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam