MTSK sınavı yarıda kesilirse sınav görevlilerinin ücretleri ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bu soruya cevaben yazdığı cevabi görüş yazısında; "Hafta sonlarında yapılan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında, kar yağışı gibi mücbir sebeplerden dolayı sınavın iptal edilmesi ya da sınavın yarıda kalması halinde o günkü sınav görevlilerinin ücretlerinin sınav tamamlandıktan sonra ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle kursiyerlerden sınav için alınan ücretin muhasebe kayıtlarında ''340-Alınan Sipariş Avansları'' hesabına alınması (kayıt edilmesi), sınavın (hizmetin) tamamlanmasını müteakip gelir kaydedilerek sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi sağlanmalıdır." açıklamasında bulunmuştur.

Dolayısıyla iptal edilen yada yarıda kesilen sınav tamamlandığında sınav görevlilerinin ücreti ödenecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR