Kabine toplantısının saati belli oldu
Anadolu Ajansının geçtiği habere göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15:00'te toplanacak
|01 Mart 2021 01:54
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Gözler bugün, vaka sayılarına göre normalleşme haritasının açıklanacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında olacak.
Anadolu Ajansının geçtiği habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantı saat 15:00'te başlayacak
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